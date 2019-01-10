駐美政治組長須千錘百鍊

2019年01月10日 04:10 中國時報 劉屏

台美斷交40周年紀念日剛過沒幾天，駐美代表處來了新的政治組組長。未演先轟動，因為年紀之輕，官位之重，資歷之淺，寵遇之隆，堪稱前所未見。當年蔣孝嚴（那時還叫章孝嚴）雖是蔣經國總統之子，仍是通過外交特考加上10個月的外交官講習才能任官，且要按部就班升遷。

駐美代表處政治組有「天下第一組」之稱。做過政治組長後，擔任大使順理成章。一位做過這兩個職位的人士說，美處的公文、信件、傳真大約有7、8成都和政治組有關。有時到了午夜，還有館員等在大使（代表）官邸的客廳，等待大使把較急的公文批閱完畢，館員拿回代表處循電務系統發回國內。「那位等在官邸客廳的，常常是政治組長」。

美國政府各種報告動輒厚達數十、數百頁，必須盡快摘譯，連夜傳回國內，主其事的是政治組長。經貿報告有經濟組負責；軍事報告有軍事代表團負責；美國的輿情有新聞組負責；但都知會政治組。前述人士說，「單單文書作業就能把政治組長忙死」。

各種新書出版、智庫報告、演說座談都是政治組的業務。美國各機構的網站有無矮化台灣之嫌，國務院網站的各國國旗有沒有平等對待台灣，政治組長天天盯著看。美國各政黨每4年1次的全國代表大會，要推舉總統候選人，也要通過黨綱，其中如何描述台海議題，如何在定稿前與之溝通，是政治組的重責大任。

大使拜訪美國名流政要，有隨員記錄談話內容，但政治組長也要在場，也記錄，回來兩個人彼此核對，求其精確，報回台北。

前幾年，全美「州檢察長協會」集會，美國副總統拜登演說，身後是中華民國國旗，且位置醒目。這個成果得之不易，要給政治組長記上一功。前幾天，蔡英文總統給美國人士寄賀年卡，姓名、地址之外，要一一核對可能的變化，諸如頭銜、配偶。這龐雜而又細緻的工作，政治組長全權負責。曾經擔任駐美代表、國安會祕書長的袁健生說過，「找一位合適的處長容易；找一位合適的政治組長或國會組長難。」

一位旅美多年的人士因此說道，記憶所及，沒有一位政治組長是首次外放的，「全都有豐富的對美經驗，10幾、20幾年，很正常，這叫千錘百鍊。」做過陸委會主委的夏立言，出任政治組長之前是新聞文化司副司長；沈呂巡出任政治組長之前是駐堪薩斯處長；現任駐美副代表的薛美瑜公使在擔任政治組長之前是北美司副司長；現任北美司長姚金祥，做過陳水扁總統的英語傳譯，在政治組從三祕熬到一祕，然後擔任政治組副組長；同樣為陳總統傳譯過的曾厚仁，有美國名校的博士學位，出任政治組長之前，已經2度派駐華府；一位司長級官員，在出任政治組長之前，歷任國會組祕書、北美司的科長等職，直到第3度駐美才成為政治組長，距離初進外交部已經16年。他們熟悉美國，美國人也熟悉他們，相互理解，也相互信任，這是需要時間累積的。

華府某君說，業餘選手能不能突然登上美國職棒大聯盟？這令人想起，美國在台協會（AIT）出過2位毫無外交背景的理事主席，一是能言善道的律師，一是八面玲瓏的女強人，卻都成了誤闖叢林的小白兔，不勝唏噓。

有風險，但也有機會。相關者、旁觀者，此刻都應衷心祝福新組長，就像老布希總統留言給柯林頓總統說的「如今，你的成功就是我們國家的成功。」

(中國時報)