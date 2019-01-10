吳釗燮摧毀外交部質感

2019年01月10日 04:10 中國時報 呂志翔

套用行政院副發言人丁允恭部分的話，「吳釗燮摧毀了外交部的質感」。

當外交部忙於辯護「口譯哥」趙怡翔將出任駐美代表處政治組組長之際，以外交部聲譽及外交官人事體系作為賭注的部長卻避而不見。台灣外交官的專業權威形象在民進黨主政下已逐漸腐蝕，趙怡翔只是又一個令人詬病的新案例。

「搶了菜攤，丟了江山」的殷鑑不遠，民進黨政府顯然沒有得到任何教訓，甚至把爭議從國內擴大到國外，不斷複製吳音寧及管媽女婿林子揚2.0版，價碼更提高到300K。這就是民進黨及外交部長吳釗燮對民意及人民智慧的回應，甚至是藐視。

外交部說，用人唯才，適才適所是外交部最高考量，甚至說趙怡翔的表現受到美方讚譽。美方難道會說趙怡翔表現不好嗎？拿這種外交辭令作為搪塞理由，也太低估人民的判斷力。

現任國安會祕書長李大維及前任駐美代表沈呂巡，他們以諮議名義加入駐美代表處時都已拿到美國著名大學博士學位，待遇比編制內的三等祕書還差。沈呂巡經過11年的歷練才出任代表處的政治組長。前外交部長蔣孝嚴雖然家世背景極為特殊，但也是經過外交特考，然後以三等祕書外放駐美大使館。外交部傳統上人員的錄用、訓練、晉升都是最嚴格的，這也是外交官系統最傲人之處。但幾十年建立的外交官系統這兩年來受到最嚴重的破壞。

與我駐美代表處政治組長相對的是美國在台協會台北辦事處政治組長，現任組長馬治安於2002年加入外交界，並在國務院與美國駐中國、越南及捷克大使館服務過，2016年出任現職。換言之，世界各國職業外交官的養成過程幾乎相同。

趙怡翔近2年多來除了擔任吳釗燮機要祕書外，沒有經過外交官訓練與外館歷練，他要如何勝任未來的職務？遑論還要領導一批無論經驗與人脈都優於自己的外交菁英。

更嚴重的是，這項人事案對整個外交體系的運作及外交官士氣造成嚴重打擊。國內的外交官經過最嚴格困難的外交特考才能進入外交系統，然後經過10幾年的努力才有可能升任12職等的職位，看到趙怡翔如火箭般竄起，默默為台灣打拚的外交官會有何種感受？

過去2年多來，外交部一直風風雨雨，斷交國家創下紀錄，爭取參與區域經濟組織毫無進展，簽署雙邊自由貿易協定一籌莫展，今年9月又發生駐外人員輕生事件，外交部至今堅持不對外說明調查結果。一波未平，一波又起，吳釗燮現在又為了安排親信，製造出新的問題。

「外交官是培育出來的，不是天生的。」當今全球外交的問題之一就是業餘外交官充斥，降低了外交水準，台灣就是最顯著的例子。盼望吳部長早日鬆手，回歸專業外交，讓大家重溫有質感的外交。（作者為資深媒體人）

(中國時報)