分享經濟成長紅利成鬧劇

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中國時報
陳聽安、陳國樑

行政院記者會8日宣布，蔡總統的「經濟成長紅利」方案總金額386億，未來規畫運用在進一步促進經濟發展、照顧弱勢與非洲豬瘟對策三大方向，若還有剩餘將用於償債。記者會看似「滅火」，但實有負總統初衷。

首先，自蔡總統新年談話後，各界對經濟紅利如何發放就爭論不休。但行政院開記者會只說明不會以現金、消費券或負所得稅方式實施，並未有具體方案，而相關財政數據財政部早已掌握。在總統講話1周後，行政機器還端不出菜色，過程還徒耗社會資源爭議不休。

其次，行政院副院長施俊吉強調，經濟成長紅利之發放必須「從長計議、謹慎周延處理」，這與蔡總統新年談話所說的「盡快提出方案」背道而馳。若果真於109年總預算編列提出，則至少有1年的落差。

最重要的是，「不舉債」的說法避重就輕。根據審定決算數，106年總預算歲入減歲出的差額僅有25億元，但行政院記者會公布的106年歲計賸餘卻有151億元，耐人尋味。其實151億的歲計賸餘是加計融資財源，換言之，就是把借來的錢也算進去。

由於106年總預算債務舉借高達840億元，因此106年的151億賸餘，可說全是借來的！怎麼會沒有舉債？更有甚者，翻開特別預算，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算中，106及107年分配舉債161及910億元；流域綜合治理計畫第3期的107年分配舉債金額104億元，兩年特別預算債務舉借合計編列1175億，這不是舉債是什麼？蔡總統所謂的財政紀律，不會是睜著眼睛看總預算、矇著眼睛看特別預算吧！

其實不論是蔡總統所言的經濟紅利，或施俊吉說的經濟果實，就財源來看，100%是歲計賸餘。現若將歲計賸餘冠以經濟紅利或果實之名而使用殆盡，爾後任1年度的歲計賸餘是否皆應比照？又如果爾後任1年度發生歲計短差，是否應於次年度追加增稅？

蔡總統不論在新年談話或是8日的臉書，所言皆為照顧收入較少與弱勢的民眾，那行政院所規畫的「進一步促進經濟發展」與「非洲豬瘟對策」從何而來？這是畫蛇添足，還是政策急轉彎？

蔡總統想讓民眾分享經濟成長紅利的美意，卻因為由上而下、臨時起意的政策指示，變成一場虎頭蛇尾的鬧劇，也凸顯目前賴內閣在看守狀態的窘境。

（作者陳聽安為國立政治大學名譽教授、陳國樑為政治大學財政系副教授）

(中國時報)

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