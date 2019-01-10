2019年01月10日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

文化部推出華山及空總雙計畫，希望建構首都台北文化雙軸線。（文化部提供）

高雄拚愛情，台北拚文化，文化部釋出善意推台北市一把！籌備多時，文化部終於推出空總發展計畫與華山發展計畫。文化部長鄭麗君表示，未來的首都文化雙軸線完成之後，期待可以讓世界看見台灣文化從過去累積的底蘊，也將能提供台灣文化面向世界的創新能量。

在空總建聲響實驗室

回應藝術家對於實驗創新場域的期待，文化部在107年底和經濟部、科技部，共同向行政院提出空總「台灣當代文化實驗場（C-Lab）」第二期109到116年的整體發展計畫，建構「當代藝術」、「音像媒體」和「社會創新」三大中心，以一機構三中心打造台灣重要的文化創新基地。

目前確定文化部將與法國龐畢度中心「聲響與音樂研究中心（IRCAM）」簽署合作意向書，明年將在空總建立亞洲第一個聲響實驗室，並陸續與法國104 Centquatre、荷蘭Waag Society、德國ZKM等國際公私部門機構建構合作模式。

華山2.0打造產業聚落

文化部也同時提出從109到113年的「華山2.0─文化內容產業聚落」計畫，在華山ROT案文創園區旁、已經中止的BOT案現址，打造文化內容產業聚落。

空總的前身，可以追溯到1939年的總督府工業研究所，而華山則可以追溯到1918年的台北酒廠，鄭麗君強調，台北從清領、日治到戰後，其實有一條東西向的工業生產廊帶；而文化部正用許多藝術文化的發展計畫，期待把它翻新成一條文化生產和文化創新的廊帶。

首都不只有政治經濟

鄭麗君表示，從鐵道部往北，會經過台北市政府轄下的台北當代藝術館、正在計畫擴建的北美館、興建中的北藝中心及文化部轄下的台灣戲曲中心；從鐵道部往南，則是文化部所轄的台灣博物館、國家兩廳院以及歷史博物館，這些館舍形塑了一條「南北向藝術及博物館廊帶」。

文化部自去年中已經提出，由「東西向文化創新廊帶」與「南北向藝術及博物館廊帶」構成的首都文化雙軸線計畫，希望首都台北不僅是政治中心、經濟中心，也是文化中心。

(中國時報)