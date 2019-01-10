空汙多嚴重 互動裝置告訴你

2019年01月10日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

空汙問題近年一直是攸關台灣民生經濟的重要議題，台中市近日更研議火力發電廠機組除役；以全球8000個空氣品質監測站所收集的數據分析，打造互動式裝置藝術，英籍華裔藝術家吳燕玲的《Nexus》近日於上海展出，隨後將來台並於全球多地巡展。

2013年便創立了The Fabrick Lab設計工作室，吳燕玲的創作將紡織、電子學、仿生學和裝置融為一體，她同年創作的《氣候學》便以風滾草，又名俄羅斯薊的植物為靈感，以木片縫製出類似風滾草的造型，該種植物能在乾旱氣候下生存數年，她藉此呼籲對自然的思考。

吳燕玲此次創作的《Nexus》，運用紙漿、竹編與銅紗等有機材料打造外觀，模擬樹木與樹根網絡的形態，讓作品自然呈現數據交流方式，宛如植物透過相互連接的網絡進行資訊流通般，吳燕玲表示：「我們都呼吸著相同的空氣，但它的氣味和味道在不同的城市卻不盡相同。」以全球空氣品質為議題，進行拆解和分析，希望所獲得的資料有助於啟發設計概念，並幫助人類改善生活方式。

《Nexus》互動裝置，可讓參觀民眾點選不同國家、城市的空氣品質數據，裝置將搭配音樂，投射出獨特的燈光表演，而另有LED燈沿著作品排列，其自然流動的光線將演繹出數據累積的移動軌跡，展現過去2年該地的空氣品質變化。

《Nexus》系列共有3件作品，第一件目前於上海大中華研討會中展出，第二件將在台於18日開展的台北當代藝術博覽會登場，3件將於3月在香港的巴塞爾藝術展完整亮相。

(中國時報)