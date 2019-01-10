天使之翼降落新天堂樂園

以《天使之翼》系列作品聞名全球的美國藝術家科萊特米勒（左）應邀來台創作，台開集團董事長邱復生（右）表示歡迎之意。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

美國藝術家科萊特米勒（Colette Miller）9日在台創新天堂樂園啟動「天使之翼全球計畫」第60站「我愛花蓮」，以特別設計的I love HL（花蓮）翅膀為花蓮強震祈福。台開集團董事長邱復生表示，非常感謝米勒的善行。作品將在13日左右完成，相關收入將作為花蓮重建基金。

米勒於2012年在洛杉磯市中心畫了第一對「天使之翼」，目的是希望透過這項全球公益項目傳達「全人類都是地球的天使」信念，隨即正式成立「天使之翼全球計畫」，目前已遍布全球50多個國家城市，包括英國、美國、澳洲、古巴、日本、肯亞、墨西哥、杜拜等地。花蓮是本計畫第60站，米勒知道花蓮去年強震後，決定到花蓮新天堂樂園創作天使翅膀，為花蓮祈福，也是全台灣第一個公共空間的公益藝術創作。

邱復生指出，文化是人與人最珍貴的資產，新天堂樂園定位是「連結地球、溝通世界」的場域，更要連結全世界能量，而天使之翼計畫就是找具世界級相同概念者，來一起愛護土地、愛護地球，他非常感佩米勒的善行義舉，希望全世界都充滿天使之翼的愛與幸福。

米勒將在花蓮台創新天堂樂園中庭主舞台，進行為期5天的創作，現場繪製最大的5米乘5米天使翅膀，預計將於13日完成作品，民眾可以加入志工天使行列，到現場與天使之翼拍照，並打卡上傳，結合慈善與做好事的善念，將正向力量傳散出去；若只單獨與翅膀合照，將個別收取100元，全數作為花蓮震後重建基金，以公益方式，將美好幸福與自由希望散布給更多人。

(中國時報)

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