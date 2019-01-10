輸在起跑點 沈川洲獲國家講座

2019年01月10日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年國家講座主持人得主、台大地質系教授沈川洲，從小跟著父母顛沛流離，國小、國中都轉學2次，國二的時候，一家7口為了躲債，他和讀國小的弟弟在南投鄉下農田中央的機具室裡，自立更生了半年。這段「不平凡」的成長經驗，讓他人生更容易滿足。

教育部昨舉行第22屆國家講座、第1屆國家產學大師獎暨第62屆學術獎頒獎典禮，分別有4人、3人及12人獲獎。國家講座主持人得主每年可獲100萬元獎助，連續3年，共300萬元；國家產學大師獎得主可獲90萬元獎金；學術獎得主可獲60萬元獎金。

今年國家講座主持人得主沈川洲，學術專長是當代及古環境氣候變遷研究、鈾釷定年學、高精度質譜術發展與應用、同位素地球化學等。他是今年得主中，成長過程最為曲折的一位。

沈川洲的家人最高學歷只有國中，喜歡讀書的他，才剛考上豐原高中，爸媽認為國中學歷已夠，要他到工廠做車床黑手，幫忙家計。沈川洲表示，他邊做工、邊顧賭場，一邊自學，隔年家境暫時穩定，他又考回豐原高中，才得以繼續讀書。

「我成長過程，就是一個徹徹底底輸在起跑點的孩子。」沈川洲沒有讀過幼稚園，從小跟著父母四處躲債、借錢，看過各種人情冷暖，但他就是不認命，覺得努力一定能得到改變。這樣的成長背景，讓他只要有一點小所得，就覺得幸福。

此外，屏科大食品科學系教授謝寶全是今年國家產學大師獎得主之一，他是屏科大薄鹽醬油的發明人，每年為學校福利社創造600萬元業績。他從5歲起，就跟阿嬤做醃漬物、豆麴，「薄鹽醬油的前身，就是醃漬物撈起來後，所剩餘的醬汁」。

去年台灣香蕉、火龍果、鳳梨等水果盛產，造成價格崩跌，農民苦不堪言。謝寶全想到和農民合作，將這些水果融入珍珠奶茶用的珍珠中，幫助農民解決水果滯銷問題。

謝寶全說，台灣一天銷售的珍珠大約600噸，他再加進200噸的水果，讓珍珠的口味更多元、天然。台灣一年珍珠奶茶的營業額高達3000億元，如果和水果結合製作，以後就不用擔心水果賣不出去的問題。

(中國時報)