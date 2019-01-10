盼再合作李安楊紫瓊：求他了

2019年01月10日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

紐約動態影像博物館（Museum of the Moving Image）美國時間7日晚間舉行「楊紫瓊之夜」，主辦單位剪輯她從影30多年代表作，包括《警察故事III：超級警察》、《007：明日帝國》、《臥虎藏龍》及《以愛之名：翁山蘇姬》等。《臥虎藏龍》導演李安特地到場助陣，兩人近年各自忙碌，是否有機會再度合作？楊紫瓊笑說：「我當然想，我求求他（李安）啊！」

座談會上兩人從電影《臥虎藏龍》聊到風靡全美的《瘋狂亞洲富豪》，見證亞裔電影人在好萊塢熬出頭。先前楊紫瓊就說過，當年《臥虎藏龍》獲奧斯卡獎10提名奪4獎，但沒有任何一位演員能在美國獲得認可，「這確實很傷人，你的表演依舊不被當一回事，即使電影確實獲得許多提名。」

儘管如此，拍攝《臥虎藏龍》過程相當有趣，楊紫瓊記得周潤發（發哥）很貪吃，但李安希望周潤發看起來更瘦些，所以每當周潤發想拿東西吃，李安都會在旁默默比雙下巴的動作，示意別貪嘴了！

亞裔電影人轉受矚目

《瘋狂亞洲富豪》全球票房約62億台幣，在獎季大獲肯定，李安說：「入行近30年來觀察，亞裔電影人所處的環境確實改變很大，朝好的方向發展，身為這波浪潮一分子我感到很幸運。」楊紫瓊前幾天才出席金球獎，她特地配戴電影中亨利高汀與吳恬敏的定情之戒，大顆祖母綠寶石旁邊鑲嵌鑽石，閃閃耀眼。

(中國時報)