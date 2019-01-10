潘裕文爸過年炫兒「是明星」

潘裕文去年推出翻唱專輯《我們都一樣》，選擇的曲目都是與自己有關，或是影響他人生的女歌手作品。(羅永銘攝)

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中國時報
專訪

潘裕文去年推出翻唱專輯《我們都一樣》，選擇的曲目都是與自己親身故事有關，或是在人生中影響他的女歌手作品，其中收錄孫燕姿歌曲〈天黑黑〉，他透露是因在籌備專輯過程中，經紀人跟公司主管的父親相繼過世，讓他驚覺已到了面臨生離死別的時候；他回家時也發現爸媽頭髮越來越斑白，每當他幫媽媽染頭髮時更是感慨，因此決定以這首歌感謝家人。

潘裕文爸爸是傳統東方男人，不太會把關心掛在嘴邊，在他參加《超級星光大道》比賽後，決定要簽約唱片公司出道，爸爸首次召開家庭會議，語重心長說：「天上星星這麼多顆，會閃亮的就那幾顆而已。」暗示他這條路會很艱辛，因此好強的他入行後，從未跟家人提工作狀況，也不開口向家裡要錢。

父親為他落淚

在他簽約加入闊思音樂前，他獨立製作音樂，生活辛苦，甚至萌生退出演藝圈的念頭，有一次全家人去唱歌，他的妹妹點了他在星光時期所唱的〈捕夢人〉，讓他突然情緒湧上爆哭，他的爸爸也默默跟著哭，「後來全部人都在哭，就覺得原來我們家人都很感性，我很少看到我爸表露情感，可是他就是會用他的方式來關心。」

直到現在，爸爸雖從未明確表達反對或贊成他進演藝圈，也沒參加過他任何一場演唱會、簽唱會，但過年時爸爸總會帶著他去向客戶拜年，或拿他的簽名照、海報四處發送，炫耀：「這是我兒子，他真的是明星。」支持他的心早已不言而喻。

(中國時報)

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