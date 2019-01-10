不明喝水聲成語蕎嚇到逃竄

成語蕎在片中死狀悽慘，全身遭玻璃穿刺。

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中國時報
報導

成語蕎演出恐怖片《玩命貼圖》，電影宛如台版《絕命終結站》，角色逐一死於光怪陸離的靈異現象，而她正是電影裡第一個領便當的演員，現實中也有跟「好兄弟」近距離接觸的恐怖經驗。

成語蕎說某次到日本錄外景節目，住在當地一個老舊的飯店，她1人住4樓，半夜聽到有人敲門，她連續去應門2次都無人回應，心裡毛毛的，更可怕的是她在榻榻米上睡到一半，竟聽到有人在她旁邊喝水，「那個喝水吞嚥的聲音離我超級近，感覺就像是在我床上。」當下嚇得連滾帶爬離開房間。

電影男女主角周孝安、任容萱9日出席電影記者會，對於日前傳S.H.E 3人跟華研擬新合約未果，請Selina前夫張承中律師幫忙處理法務，任容萱說她也有看過2人互動，「畢竟是曾經一起生活過的人，我覺得他們現在的互動很好。」也透露姊姊目前都有在訓練歌藝，聲音狀態和以往不太一樣，歌迷可以期待。

任容萱哀號快斷氣

片中任容萱有場下水戲，拍攝時為了要深潛還特地綁鉛塊，且要在水中張開眼睛所以不能戴隱形眼鏡，拍起來相當困難，而且每次下水就要撐個30秒到1分鐘，她說：「好幾次快沒氣，就只能手比叉叉先上岸。」而演出死神的陳曉東走路特別緩慢，導演鍾維恆開玩笑說：「其實走很慢是因為死神已經很老了。」電影11日上映。

(中國時報)

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