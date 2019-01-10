許富凱新歌遭駭 曹雅雯送關懷

許富凱（右）、曹雅雯擁逾10年好交情，被視為螢幕情侶。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪

許富凱上月底發行新專輯《我毋是你想的遐爾快樂》，卻發生專輯還未露出前，新歌被不明人士上傳到YouTube，他一看到朋友傳來的連結，心情大受打擊，焦慮到在床上翻來翻去，壓抑自己的憤怒，他原先製作1分鐘新歌短版MV給歌迷驚喜，「結果被搶先播出，真的好不快樂！」之後才轉念安慰自己：「這也是種宣傳管道。」

好友曹雅雯表示，聽到此事就想到許富凱會很焦急，「當下不會問，我先去問旁人狀況如何，事情到一個階段後才去問他。」聽到他平淡回應「還好」，讓她放心許多。曹雅雯上月發行台語專輯《小說》，若自己遭遇此事會冷靜處理、不想講話，她無奈說：「被聽到就聽到了，趕快後續善後。」

熱情男VS.冷靜女

許富凱和曹雅雯認識逾10年，兩人不僅是同門，而且默契極好、外型登對，常被外界視為螢幕情侶，事實上2人皆單身多年，他們說：「都習慣了，不想去澄清。」並打趣說：「如果40、50歲都沒結婚就乾脆一起過日子。」

曹雅雯自認冷靜型，許富凱則是熱情派，2人個性很互補，許富凱相當愛講話，喜歡安靜的曹雅雯，總是喊「安靜，不要講話」，過30秒後，許又找她聊天，許富凱笑說：「她的話，我都不放在眼裡。」但2人從未生過對方的氣，曹雅雯最後都會聽許富凱的，許富凱也總是對她特別貼心：「我知道她唱歌前要喝甜飲料，每次都會先買好2罐給她。」

(中國時報)

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