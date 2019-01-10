故宮隆哥翻牌 宴小編吃尾牙

2019年01月10日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導溫博鈞、

黃地團龍靠墊套

眾名小編齊赴故宮尾牙盛宴，鬧熱滾滾。

大清國書國寶桌墊

「滿漢御品x故宮精品」特仕版商品設計考究，從上蓋、碗身到提盒洋溢高貴喜氣。

朕知道了開瓶器

由故宮精品小編打造出的皇帝角色「隆哥」，因霸氣形象及妙語如珠的回覆，深受粉絲喜愛。尾牙將近，屢創話題的故宮精品小編再出奇招，於粉絲團貼出「隆哥的尾牙」貼文表示8日要在宮中辦尾牙，「御膳房會準備帝王級美食，犒賞小編們辛勞，被朕點名的小編，領旨跪安吧！」

尾牙英雄帖一出，吸引近上百小編報名，相信音樂小編留言「可以外送嗎？」故宮精品則妙回「需加購六百里加急珍藏資料袋」順勢推廣自家商品。《天下》雜誌小編則留言「隆哥，天下是你的，但你有看《天下》雜誌嗎？」故宮精品則妙回「等你來，讀懂朕、『一山容不得兩個天下』」，觀戰網友紛紛誇讚「各路小編有才，最強還是隆哥！」

牛肉麵皇室貴氣

當日活動當天近20位知名小編到場共襄盛舉，尾牙宴獻上統一企業生產「滿漢御品．火巴燒牛肉麵」展皇室貴氣，委請專業團隊設計包裝，參考「內府泥金寫本龍藏經之經衣夾層：黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」金龍及「光緒國書–大清國致大英國國書」黑龍等清朝文物圖樣，眾編驚歎「太美了！」

該金龍、黑龍兩款提盒輔以清「粉彩開光花鳥雙連瓶」雕花刻印，繽紛華貴。此外，附上印有清光緒手書「欽定一甲第一名」木筷套組，贈考生最適；「滿漢御品x故宮精品」禮盒每碗248元，限量販售8888組，於限定7-ELEVEN門市通路販售及MOMO電商獨賣外，亦進軍家樂福桂林店及重慶店限定店。

紅包袋討喜福氣

尾牙及春節將至，故宮精品應景強打「朕知道了開瓶器」，金色開瓶器加上康熙皇帝的硃批，頗有「朕要你喝，你不得不喝」意味。尾牙開桌，墊以金黃色蟠龍雲紋加江牙海水圖紋「大清國書國寶桌墊」，賓客椅枕墊套上「黃地團龍靠墊套」，闊氣兼開運。

故宮精品更推皇帝款紅包，落款「朕加恩賞賜千兩」極討喜；「天子璽印紅包袋」則印有各式清朝皇帝印，倍添福氣；「郎世寧系萬用袋」以Pantone 2019年度代表色「活珊瑚橘」吸睛外，印有清宮廷畫家郎世寧「仙萼長春」花鳥書畫圖樣，優雅大方，送禮不忘添氣質。

(中國時報)