60年代，英國一群年輕人為了追求速度而改裝機車，聚會場所咖啡店成為競速的起點和終點，Cafe Racer一詞不脛而走，包括機車改裝樣式、騎士穿著風格，逐漸形成一股騎士文化，並且擴散至法國和其他歐洲城市。去年Gogoro為了向街頭經典致敬推出Gogoro S2 Cafe Racer，再度掀起Cafe Racer話題。
動力充足操控穩定
這次試車，並不是Gogoro S2 Cafe Racer，而是與它同時發表的Gogoro S2 Adventure，帶有冒險風格的粗獷外型，加上提高車身的設計，對身材魁梧的我來說，其實是相當適合的。試駕那天，我們效法Cafe Racer精神，來一趟穿越都市與鄉間的快閃之旅，目的地就是許多喜愛「晨跑」車主必去的老玩童礦坑咖啡，那裡的牛肉麵是饕家的最愛。
這次快閃路線融和複雜的都會路況還有多彎的106號道路，Gogoro S2 Adventure的SPORT模式在走走停停的城市裡，提供充足的動力，進入山區後，在下坡和彎道減速時，回收電力產生的阻力洽如其分地替代煞車，騎起來反而更加流暢，試駕那天的天氣並不是很好，但懸吊系統仍提供不錯的操控穩定性。
全台充電站逾1000
106號道是許多喜愛競速的人最常跑的路線，速度則是取決於使用的交通工具，老玩童礦坑咖啡呂俊逸的觀察，超跑族大概都在5、6點進入山區，因為重機騎士出發的更早，有些4、5點就跑山區到了福隆再折返，往往回程也避過了超跑，而重機、超跑之後才是一般全家出遊的民眾。
對Gogoro來說，去年是格外有意義的一年，不但先後發表G2 Delux、G2 Delight、S2、S2 Adventure、S2 Cafe Racer多款新車，2018年累計銷量已超過12.3萬台，充電站也超過1000站，業者更許下今年3月31日全台通的承諾，這對換電騎乘的車主來說相當重要，以這趟平溪小旅行為例，實際騎乘可以不必換電，讓人更有信心。
(中國時報)