2019年01月10日 04:11 中國時報 陳大任 報導

老玩童礦坑咖啡呂俊逸不只愛老車，更愛自己動手修復、還原老車年輕的樣貌，他最鍾情於60年代的BMW機車，對同時期的Cafe Racer文化特別有感，前方正是充滿60年代Cafe Racer風格的HONDA DREAM 50，是當時全世界排氣量最小的50cc DOHC四氣門單氣缸引擎道路車款，而後方則是Gogoro去年為了向街頭經典致敬推出的S2 Cafe Racer。（盧禕祺攝）

Gogoro S2 Adventure護手高把的設計顯得特別強悍粗獷，不但有保護手掌的功能，同時彰顯車名「Adventure」的冒險精神。（盧禕祺攝）

Gogoro S2 Adventure前方飾桿採鋁合金材質經霧黑烤漆，再加上鳥嘴土除的搭配，打造出強悍的視覺風格。（盧禕祺攝）

Gogoro S2 Cafe Racer栗色跑格風鏡與端子後照鏡有著極簡俐落的造型，優雅的線條不僅能降低風阻，並可提供清晰視野。（盧禕祺攝）

Gogoro S2 Adventure車側攜行包採100%防水布料，並以高週波貼合，因此沒有縫線，能有效阻隔水氣，後車架可擴充載物空間。（盧禕祺攝）

S2 Cafe Racer改裝S2 260mm前浮動碟盤套件，材質外鋼內鋁，經雙面精密研磨讓來令片更服貼，制動效果更佳。（盧禕祺攝）

S2 Cafe Racer的AIRFLOAT空氣座墊側邊鑲有Cafe Racer銘板，座墊具備高彈性的支撐，可有效緩衝並分散壓力。（盧禕祺攝）

60年代，英國一群年輕人為了追求速度而改裝機車，聚會場所咖啡店成為競速的起點和終點，Cafe Racer一詞不脛而走，包括機車改裝樣式、騎士穿著風格，逐漸形成一股騎士文化，並且擴散至法國和其他歐洲城市。去年Gogoro為了向街頭經典致敬推出Gogoro S2 Cafe Racer，再度掀起Cafe Racer話題。

動力充足操控穩定

這次試車，並不是Gogoro S2 Cafe Racer，而是與它同時發表的Gogoro S2 Adventure，帶有冒險風格的粗獷外型，加上提高車身的設計，對身材魁梧的我來說，其實是相當適合的。試駕那天，我們效法Cafe Racer精神，來一趟穿越都市與鄉間的快閃之旅，目的地就是許多喜愛「晨跑」車主必去的老玩童礦坑咖啡，那裡的牛肉麵是饕家的最愛。

這次快閃路線融和複雜的都會路況還有多彎的106號道路，Gogoro S2 Adventure的SPORT模式在走走停停的城市裡，提供充足的動力，進入山區後，在下坡和彎道減速時，回收電力產生的阻力洽如其分地替代煞車，騎起來反而更加流暢，試駕那天的天氣並不是很好，但懸吊系統仍提供不錯的操控穩定性。

全台充電站逾1000

106號道是許多喜愛競速的人最常跑的路線，速度則是取決於使用的交通工具，老玩童礦坑咖啡呂俊逸的觀察，超跑族大概都在5、6點進入山區，因為重機騎士出發的更早，有些4、5點就跑山區到了福隆再折返，往往回程也避過了超跑，而重機、超跑之後才是一般全家出遊的民眾。

對Gogoro來說，去年是格外有意義的一年，不但先後發表G2 Delux、G2 Delight、S2、S2 Adventure、S2 Cafe Racer多款新車，2018年累計銷量已超過12.3萬台，充電站也超過1000站，業者更許下今年3月31日全台通的承諾，這對換電騎乘的車主來說相當重要，以這趟平溪小旅行為例，實際騎乘可以不必換電，讓人更有信心。

(中國時報)