2019CES開展 電競潮流持續升溫

2019年01月10日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

HTC Vive Pro Eye。（HTC提供）

三星 Odyssey電競筆電。（Samsung Newsroom提供）

NVIDIA GEFORCE RTX 電競筆記型電腦。（NVIDIA提供）

去年的電競熱潮延燒至今年的趨勢上，不少廠商都在遊戲、電競等科技娛樂方向上積極發展，像是三星推出了全新採用金屬機殼的電競筆電Odyssey、NVIDIA就有為PC型遊戲玩家推出了革命性的Turing架構晶片（GPU）、電競界信仰品牌Razer也推出了全新的電競螢幕Razer Raptor，至於近年CES必出現的VR頭戴式裝置，當然就有HTC的新品、更高階的Vive Pro Eye登場。

NVIDIA看準玩家在輕薄電競筆電上的需求，今年在CES上就宣布全球各大筆電製造商將推出多款搭載其革命性 Turing 顯示晶片(GPU) 架構的筆電，數量將打破紀錄之餘，在本月底更將推出多款將搭載 NVIDIA GeForce RTX GPU的電競筆電，能夠打造出媲美電影般的遊戲畫面，而採Turing架構的筆電將搭載一系列從RTX 2080到RTX 2060完整的GeForce RTX系列 GPU，不僅更新率高達 144Hz，在插頭供電下也能安靜進行遊戲，就算沒插頭，其Battery Boost也能提供2倍的電池續航力等功能。

三星今年終於推出了可與其他競牌媲美的電競筆電Odyssey，搭載了NVIDIA最頂級的GeForce RTX 2080 GPU，還有更新率高達144Hz的15.6 吋1080p螢幕，而在造型上也採特別的中軸連接螢幕及鍵盤，機身以鋁真金屬打造，加上全新的五管冷卻系統及各有83個葉片的雙Jet Blade風扇，能讓筆電在長時間的遊戲中也能快速散熱，16GB RAM配上256GB的SSD，另外還能自行擴充，可說是三星踏進電競圈的首作。

在電競界的信仰品牌Razer就擴大了自家的技術，推出了全新的電競螢幕Razer Raptor，採用上定制校準的WQHD（2560×1440）、2.3mm窄邊框的IPS面版，刷新率高達144Hz，能夠跟上快速運動畫面，加上支援95％的DCI-P3寬色域和HDR，在外型上也保留了Razer粉絲最愛的黑綠配色，搭上電競配備必備的LED燈條，定價為699.99美元，預計今年將於美國及加拿大的官網上正式開賣。

HTC今年再推出全新進階版的VR頭戴式裝置Vivie Pro Eye，內建眼球追蹤功能，提供更直覺的互動方式，包括視覺控制選單導覽及無控制器模式，使用者可透過收集使用資料來完善訓練模擬場景、幫助電腦及VR效能優化，像美國職棒大聯盟MLB就在CES 2019，首次將Vive Pro Eye的眼球追蹤功能整合進『MLB Home Run Derby VR』電玩遊戲體驗中，預計將於今年第二季正式開賣。

(中國時報)