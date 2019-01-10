日立慈善盃女子高球賽 明開打

2019年01月10日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

第11屆日立慈善盃高球賽將於11日開始，國內外好手齊聚台灣，準備邊打球、邊做愛心。（台灣日立提供）

深耕台灣超過半世紀的日立冷氣，不僅專注在空調領域的發展，為消費者帶來優質的商品及服務外，在公益上也不遺餘力，今年邁入第11屆的「日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」，將在明（11日）至13日於桃園東方高爾夫球場熱烈開打，至目前為止慈善捐贈累積超過5000萬，將捐助9大公益團體。

長期支持體育與文化

日立冷氣在台灣長期支持各項在台舉行的國際體育與文化盛事，如Challenge Taiwan鐵人三項、國際自由車環台公路大賽、中華臺北羽球公開賽等，以及台灣燈會、嘉義市國際管樂節等活動，而今年的第11屆的「日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」成為2019全球首場國際高爾夫賽事，讓台灣及來自世界各地的頂尖好手同場競技之餘，更匯聚了各界的愛心及關懷。

熱中公益 培訓專才

除了運動及文化以外，日立冷氣也在人材培育上積極發展，先在台開創了規模最大的變頻空調製造廠，更成立業界唯一甲、乙、丙級「冷凍空調裝修技術士檢定場」的國家考場，在全台廣設12所空調教育訓練所，每年不惜投入龐大經費，免費培訓學校學生、經銷商二代菁英及空調同業人員，更與冷凍空調科系建教合作，達成產學雙贏目的，為台灣培育更多的人材。

日立冷氣堅持「取之台灣、用之台灣」，從體育、社會公益和教育等多面向，以具體行動積極參與和回饋社會，三度榮獲「天下企業公民獎」外商企業組第一名，此次日立慈善盃採售票方式，所有門票收入都將捐贈給公益團體，詳情請洽年代售票系統與便利商店（7-11、全家、萊爾富）。

(中國時報)