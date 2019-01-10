過年卡利HIGH 百貨集點換家電

佩甄在新光三越「過年卡利HIGH」活動，拿限量「福氣豬撲滿」（左起），2月1日、2日聯名卡單卡滿3000元可兌換；限量「財祿豬撲滿」，2月6日、7日貴賓卡／銀卡／APP（已綁定貴賓卡）單卡累滿3000元可兌換。（粘耿豪攝）

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中國時報
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新光三越APP「skm pay」10大商品，法雅客「精靈寶可夢Lets Go！皮卡丘」中文版+精靈球Plus，全台限量，原價2990元，特價2841元。（新光三越提供）
新光三越「美好生活集點送」，限量「TZULAi厝內玻璃密封罐」300ml、價值380元，扣會員點數300點APP線上免費兌換；50點+159元加價購。（新光三越提供）
新光三越「美好生活集點送」，限量「recolte BBQ電燒烤盤」價值4990元，扣會員點數9000點APP線上免費兌換；扣100點+2399元加價購。（新光三越提供）

新光三越今（10日）起至2月24日「過年卡利HIGH」，11大指定銀行單卡累滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券；且首創「美好生活集點送」活動，今起至2月28日實體通路和APP線上同步扣點數加價購或免費兌換，最低扣300點起，可用5折起換購台灣設計師品牌TZULAi厝內、日本recolte、義大利SMEG共14款美型家電家用品。

「台灣好媳婦」佩甄昨主持記者會，自稱熟讀DM勝過看小孩聯絡簿，是「人體DM」，家裡有recolte格子三明治機，希望能換購電烤箱、BBQ電燒烤盤，用紅色沾喜氣。

檔期間首4日加碼聯名卡滿8000元送300元電子商品禮券；聯名卡與貴賓卡雙卡單筆滿500元送會員點數100點，相較平日100元送1點，等於點數20倍送；持11大指定銀行於台北信義新天地、台中中港店、台南新天地和高雄左營店刷20萬元送「ANA台北到東京單人來回機票」。

另，今起至31日還可「周周抽好禮」，貴賓卡友扣會員點數20點，分3周抽台北到東京來回機票雙人組、1萬元新光三越電子贈品禮券、Just Gold福壽臨門金豬擺件，前3周沒中獎可再抽價值158萬元的德國Mercedes Benz A180百萬名車。

(中國時報)

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