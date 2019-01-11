賴下蘇上！內閣今總辭 2020選舉內閣成軍

立法院臨時會院會10日三讀通過108年度中央政府總預算後，行政院長賴清德（中左）與立法院長蘇嘉全（中右）及委員們一起對著媒體揮手致意。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導
行政院長賴清德表示「預算已經通過，時間也已經到了」。（王德為攝）
總預算三讀！　明召開臨時會　賴清德將提內閣總辭

行政院長賴清德10日宣布，將在今天召開臨時院會進行內閣總辭，蔡英文總統也表示，儘管仍有不捨，但她尊重賴最後的決定。蔡英文預計今天將對外公布新任閣揆由前行政院長蘇貞昌接任，2020選舉內閣正式成軍。

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預算過 賴離開時間到了

去年11月24日，民進黨九合一大選慘敗，賴清德隨即請辭，遭蔡總統慰留，儘管這段期間，蔡一直設法留下賴揆，但與賴同屬新系的立法院副院長蔡其昌去年即透露，賴會在立法院預算審完之後再度請辭，賴也表明「時間一到，他會堅定離開」。

立法院臨時會昨天傍晚完成中央政府總預算案三讀程序，賴清德前往立法院致意，跟在場委員一一擁抱，許多女立委也熱情地與賴清德合影。

賴清德會後受訪時表示，預算已經通過，「時間也已經到了」，他將在今天召開臨時院會，進行內閣總辭，靜待總統宣布新的閣揆接任行政院的各種工作。媒體詢問是否已跟總統講過？總統同意嗎？賴也回答「是的」。

副閣揆 規畫陳其邁接任

蔡英文隨後回答媒體詢問並在臉書上公布「晚間重大訊息報告」，謝謝賴清德這1年多來，成功領導行政團隊完成多項重要政務的推動，讓國家在正確軌道上前進。「這樣的成果也獲得許多肯定，我要表達最深最深的感謝！」

她說，她知道賴清德對社會有做出承諾，儘管仍有不捨，但賴也向她說明已完成階段任務。「因此，我尊重賴院長最後的決定」、「我們的球隊還在球場上，比賽還在進行中，球季還很長，謝謝賴院長的打拚。休息一下，讓我們繼續一起拚下去」。

至於新任閣揆的人選，蔡英文表示，會在最短的時間內向大家報告。據了解，蔡預計賴內閣總辭後，對外公布新任閣揆人選，由前行政院長蘇貞昌回鍋，副閣揆也規畫由前立委陳其邁接任，希望能兼顧派系平衡。

蘇鬆口 「一直承接重擔」

蘇貞昌昨天面對媒體詢問是否覺得自己肩膀很重時也鬆口說，「我一直都是承接重擔」。

外界關切蔡蘇未來的互動，黨政人士表示，選後至今，總統與蘇多次會面針對國內政局、政情最新發展交換意見，彼此對於政局的看法有高度共識，此時需要一個嫻熟行政業務的舵手，因此請蘇貞昌接任閣揆。

(中國時報)

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