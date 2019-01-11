新聞透視》蔡站上第一線 蘇恐不願屈居二線！蔡蘇都強勢 雙頭馬車誰說了算

2019年01月11日 04:10 中國時報 崔慈悌

總預算三讀！ 明召開臨時會 賴清德將提內閣總辭

行政院長賴清德宣布總辭，預料將會由蘇貞昌回鍋接任，首要任務當然是要重振民眾對民進黨執政的信心。不過，蘇的性格強勢，又曾是蔡英文的長官，雖不致威脅蔡英文的連任路，但蔡已宣示要走到第一線，未來政策蔡與蘇誰說了算恐怕才是問題。

派系協調 蘇順利出線

蔡英文去年與媒體舉行年終茶會，媒體曾詢問是否已徵詢蘇貞昌接任閣揆？當時蔡的回答是「我沒有提，哪來他的同意」。不過，據了解，早在去年民進黨九合一敗選，賴揆表態堅辭後，府方高層就探詢蘇的意願並得到正面回應，但雙方也有默契對外一律否認，以示對賴揆的尊重。

與民進黨主席卓榮泰類似，蘇的出線也是黨內各派系協調的結果，由於九合一敗選，被認為與中央執政不力有關，新任閣揆最大的使命就在於找回民心。

但這個人選既要做得好，又得鎮的住各派系、綠委和中生代龍頭的暴衝，還不能威脅到蔡英文的連任路，年過7旬又無問鼎總統大位野心的蘇貞昌，就成為接任閣揆的不二人選。

有感施政 雪慘敗之恥

老驥伏櫪的蘇貞昌這次回鍋，當然也想透過讓民眾有感的施政，一雪新北大輸30萬票之恥，加上過去在地方與中央都執政過，蘇自信能掌握民意，未來也會落實在施政上。

不過，蔡英文在九合一選舉挫敗後，自認是自己未站在第一線領導所致，選後小從新型機車強制加裝ABS，大至豬瘟防疫和經濟紅利的分享，都跨過行政院親力親為，可預見未來的行政院長只是在執行蔡英文的意志。

前總統陳水扁曾爆料，當年任閣揆的蘇貞昌曾二度求見，要求撤換副閣揆蔡英文，蘇還跟扁抱怨「無待無誌叫蔡英文來當他的副院長，感覺很頭疼。」蔡、蘇不合早就是公開的秘密。

個性差異 磨合恐不易

時隔多年，兩人的恩怨或許已化解，但兩人當年不合，最大的問題是個性上的差異，一個是「衝衝衝」的只看大局，一個是吹毛求疪，連瑣事也要管，兩人的個性都強勢，又都各有堅持。

2011年，民進黨內總統初選結果出爐時，蔡英文曾允諾會給初選落敗的蘇貞昌「一個最重要的工作」，如今確實派給蘇一個拚2020「戰鬥內閣」的重責大任，但未來兩人意見不同時，如何在堅持己見的同時，給予閣揆應有的權力和尊重，恐怕也是蔡要面對的課題。

(中國時報)