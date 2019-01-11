衝衝衝內閣 五虎將銜命出擊

2019年01月11日 04:10 中國時報 林金池 ／綜合報導 ／綜合報導

李孟諺（杜宜諳攝）

林錫耀（黃世麒攝）

林萬億（陳信翰攝）

張子敬（姚志平攝）

前行政院長蘇貞昌可望二度組閣，副院長應為陳其邁。據了解，蘇貞昌昨晚已展開正式徵詢，包括政務委員吳澤成、前台南代理市長李孟諺、新潮流要角林錫耀、政務委員林萬億、環保署副署長張子敬等昔日愛將所組成的「五虎將」預料將受到重用，成為「衝衝衝內閣」要角。

蘇貞昌擔任台北縣長期間，重用林萬億、林錫耀、吳澤成等三位副縣長。三人後來都更上層樓，林錫耀是黨內最大派系新潮流的靈魂人物，曾擔任行政院副院長、民進黨秘書長，負責選舉操盤，折衝協調能力備受肯定，更是蘇系與新系合作的最重要溝通橋梁。蘇貞昌接任閣揆，勢必需要新系的鼎力相助，林錫耀未來角色備受關注。

林萬億出身台大社會系，是民進黨最重要的社福專家，當年在台北縣政府主管教育、文化、社會等業務，與蘇默契極佳；林擔任政務委員期間完成年金問題，面對來自軍公教的抗議壓力，仍排除萬難完成小英總統的年改承諾，蘇組閣後可望繼續借用其長才。

吳澤成則是工務專才，同樣也是蘇貞昌縣長任內的副縣長，也是最重要的左右手，曾在蘇第一次組閣時擔任公共工程委員會主委，後來返鄉服務出任宜蘭縣副縣長。2016年蔡英文擔任總統時，原本要請他擔任內政部長，後來因故擦身而過。吳離開宜蘭縣政府後，二度出任公共工程會主委；黨內人士認為，吳可望留任或接任交通、內政部長。

李孟諺為水利專家，曾任台北縣水利局副局長，後來跟著吳進入公共工程委員會，又轉到台北市工務局擔任衛工處長；台南市升格後受到賴清德延攬，從水利局長、秘書長、副市長到代理市長。

李孟諺卸下代理市長後曾表示「想回歸公務員體系，不想再擔任政務官」，據了解，柯文哲曾徵詢他到台北市府服務的意願，但李並沒有正面回應，研判這與蘇貞昌組閣消息傳出有關，外傳他會接任政務委員兼公共工程會主委。

另外，現任環保署副署長張子敬是蘇貞昌愛將，蘇任台北縣長時，張子敬就被提拔擔任台北縣環保局長，後被拔擢成為台北縣副縣長。2006年蘇貞昌接任閣揆，又找來張子敬擔任環保署副署長。

(中國時報)