賴雖折損能量 仍是大選活棋

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德今將率內閣總辭，正式揮別行政院。據了解，前新潮流系大老吳乃仁在去年民進黨敗選後即力勸賴清德跟總統府秘書長陳菊應該盡快請辭，畢竟馬政府在2014年大敗時，也是10天內就內閣改組，強調這是責任政治表現，菊基於情義選擇留下挺蔡總統，賴仍基於「大局」考量，卻錯過最佳請辭時間。

有綠委坦言，賴這一個月有苦難言，「幾乎每天都在磨損政治能量」。綠委私下表示，賴清德應該在去年敗選不久就內閣總辭，這不僅是對行政院、立院黨團的一種「保護」，也是民主政治中的責任政治展現。

賴清德雖然基於黨內同志情誼或總預算等原因留下，但多留一個月，不僅磨損自身政治能量，也從相當有自信的閣揆，變成「有志難伸、有苦難言」的院長。

該位綠委也說，台灣的憲政體制架構是偏向總統制的雙首長制，在「高層很想做事」的前提下，賴清德只能趨於低調，屢屢發言也只能自我約束，府院溝通顯得非常不通暢。

綠委賴瑞隆則說，賴清德若敗選後就請辭，總預算重審勢必要大半年，賴雖願意負起政治責任，但也為了國家發展多留任一個月；如今請辭，未來休息沉澱後，勢必可以再協助民進黨團隊。

賴清德雖然沒在第一時間請辭，讓新系內部難以接受，但有綠委分析，賴在行政院還是有做事情，人氣、民調在黨內「還算是咖」；未來一年的立委選舉，賴清德不僅會推自己人馬選立委，也可能成為眾多綠委的「母雞之一」，累積幾年政治能量，未來仍大有可為。

賴清德雖表態支持蔡總統連任，呈現「尊蔡」態勢，但選擇沉潛養望，2020未嘗不是一顆活棋。另有綠委坦言，賴清德未來幫立委站台，若人氣比蔡英文高，黨內勢必將是「兩顆太陽」。

(中國時報)

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