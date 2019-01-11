暖男逆襲 陳其邁敗部復活

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中國時報
／高雄報導

「我是死過一次的人！」前立委陳其邁曾這麼形容自己的政治生命，坦然面對人生起伏；雖在高雄市長世紀之爭失利，但沉潛多日蓄積能量，辦咖啡音樂會、開直播當新網紅、大玩人體衝浪，選後人氣更夯，如今小英借重其中央、地方執政經驗適才所用，如同鳳凰不浴火，怎成火鳳凰。

陳其邁與韓國瑜對戰被外界認為是「生不逢時」，民進黨中央執政不利的大環境下，陳其邁縱然磨劍12年，難抵強烈韓流來襲。面對挫敗，他虛心檢討，開票當晚也第一時間恭喜韓市長，展現君子之爭高氣度，贏得眾人讚聲。

未當上市長，他可沒閒著，仍以高雄人繼續關心這塊土地，成立高雄智庫，擔任總召集人，著眼於產業及城市發展，實現深耕高雄、關懷故鄉的諾言。選後不走傳統掃街謝票模式，反而在駁二舉行咖啡音樂會，卸下包袱放膽唱歌，音準沒到位，誠意卻是十足。

陳其邁選後也積極開直播，暖男形象深植人心，大秀撩妹金句，還有愛貓「陳小米」亂入的互動，或是吃火鍋直播為民進黨主席卓榮泰助選，令人期待他一次次的跳tone表現。

「可惜了，陳其邁！」是不少支持者的心聲，選後紛紛點名他接掌民進黨黨主席，雖然遲遲未鬆口，但他提到「未來不管是行政工作或讓台灣更進步更和諧的事，他會盡個人力量，做台灣人應該做的事。」

「高雄是我一生懸命的地方！」他總是這麼說，如今入閣以不同的方式，繼續關心高雄，貢獻所長延續政治生命，同時為小英鞏固政權。也或許「心在哪，故鄉就在哪」，4年後，邁邁可望再度對決韓小智，支持者將會大聲說「就決定是你了」。

(中國時報)

賴雖折損能量 仍是大選活棋 拚經濟 財經首長多數將留任

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