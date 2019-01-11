拚經濟 財經首長多數將留任

2019年01月11日 04:10 中國時報 王玉樹 、 洪凱音 、 王莫昀 、 黃有容 ／綜合報導 ／綜合報導

內閣今天總辭，預期由蘇貞昌、陳其邁接掌的新閣將以「拚經濟」為第一優先，但在離總統大選僅剩一年，一動不如一靜下，預料經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄獲留任機率高。至於可能空缺的國發會主委一職，極可能由經濟部次長龔明鑫回去升任。

龔明鑫在蔡英文當選總統時，就有傳聞會接經濟部或國發會首長，後來先派副手歷練，在國發會主委陳美伶辭意堅決下，已經有國發、經濟兩部洗禮的龔，順勢升任在情理之中。畢竟龔在青壯世代學者中，對產業經濟、總體經濟相當有研究，不僅受綠營總體經濟「師公級專家」陳博志的賞識，也是蔡英文的財經重要幕僚。

至於「插鼻孔發電」一語成名的沈榮津，黨政人士指出，陳其邁出任副閣揆後，沈僅剩轉任政務委員或留守經濟部長兩路，目前仍以續任機率最大，主要是經濟部正在進行能源政策轉型盤點，沈留任不會有空窗期；其次，沈是「阿信」性格的人，為人沒有私慾、惜情，「做一個守成的人，他是OK的。」

但這位黨政人士說，如果蘇不留沈，也可能派他接任台電董事長，負責後續電力供應與核電相關事務，或去工研院、資策會任董事長，基本上不會虧待他。

至於學者出身的蘇建榮，誠懇、穩健的行事風格，加上日前大炮轟宅神，力挺總統紅利經濟，如無意外，應可留任。之前也是行政院正、副院長熱門人選的金管會主委顧立雄，在前年9月上任時，曾遭金融圈強烈質疑，但經過一年多，「口碑」不錯，因蔡的可用之兵中缺乏其他財金人才，各界普遍認為這次顧留任機率相當高。

對於內閣總辭後續，沈榮津昨則回應說，目前尚未收到消息，政務官就是要尊重長官，做一天和尚敲一天鐘。

(中國時報)