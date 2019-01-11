變地址二度遞狀 聲請延緩發監！高志鵬被拘提 關門賴皮2小時

2019年01月11日 04:11 中國時報 許哲瑗 、 葉德正 、 吳岳修 、 陳志賢 、 沈揮勝 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

高志鵬入監大事紀

二度聲請延緩報到！ 高志鵬：想下週二再入監

前民進黨立委高志鵬因貪汙罪遭判4年6月定讞，卻二度遞狀聲請延緩發監，一再拖延，高志鵬原應在10日上午向新北檢報到卻未出現，檢方指揮調查官到其三重住處拘提，高拒不開門，雙方周旋2小時才開門，途中還鬧肚子餓，最後仍被押上囚車，暫送台北看守所內台北分監服刑，預計17日移往宜蘭監獄。

坐上囚車 還要求買便當

檢方表示，本案由南投地檢署起訴，因高志鵬戶籍地在新北市三重區，投檢請新北檢代為執行發監，高卻主動遞狀聲請改至北檢發監，北檢原傳喚4日報到入監，他卻以聲請非常上訴為由請求暫緩執行，遭檢方駁回後，並未現身。

新北檢當天即傳喚高10日上午10時至新北檢報到，同時啟動防逃機制，規定他每天上午11時須到派出所報到，沒想到，高8日突然再遞狀向北檢聲請延緩發監，並補上新的北市居住地址，以同事要資遣、職務須交接等理由，聲請延至15日向北檢報到，但北檢未理會。

昨天上午時間已過，高未現身，檢察官電話告知他務必要報到，否則將拘提，高卻再次說已向北檢遞狀，新北檢立即指揮調查官備著拘票前往高住處逮人。

調查官到達後，高不願開門，僅電話告知「要交代家人和工作事宜」、「給我多一點時間」等話，調查官在門外與高周旋許久，苦勸到下午1點多，高才開門，主動坐上偵防車。

不料，前往地檢署途中，高竟表示沒時間吃東西肚子餓，請求停車幫他買便當，最後調查官下車買便當讓高果腹。

走署內通道 高心情平靜

就在高志鵬到達新北檢時，依例應走大門進入地檢署報到，調查官卻將車開到地下室，走署內通道前往偵查室。檢察官訊問後，高下午4時40分被法警押上囚車送往監獄。

高志鵬雖多次拖延仍難逃入監命運，據了解，昨天進入台北分監時，他心情平靜，與1名同是貪汙犯住在兩人房，晚上正常用餐。據指出，戶籍設在新北地檢察署管轄範圍，被判處3年以上刑期的受刑人，會直接送宜蘭監獄服刑，另台北監獄受刑人較多，監獄容納不下，也會依案類，如性侵、家暴安置在宜蘭監獄，但宜監環境好，曾被受刑人評比全台第一，是許多名人遷籍在宜蘭監獄服刑原因之一。

(中國時報)