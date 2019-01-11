高入監像肥皂劇 重傷司法威信

2019年01月11日 04:11 中國時報 張孝義

前立委高志鵬因圖利罪被判刑確定，諷刺的是，高志鵬是法律系高材生、當過執業律師，還曾被公民監督國會聯盟評鑑為司法及法制委員會第一名的立委，知法、懂法如他，竟犯法、玩法。且由於其屢屢耍弄手段拖延執行，除了嚴重斲傷司法威信，更是打了對「司法改革」抱持莫大期望的蔡英文總統，響亮的一巴掌，讓蔡總統的司改成了「練肖話」。

蔡英文執政後，司法改革就一直掛在嘴邊，2017年3月更大規模舉行司改國是會議，推出宏大的司改藍圖，看似對司改充滿決心。

不過，蔡的司改卻屢屢被「自己人」打槍，首先是民進黨新北市黨部主委的前立委余天，在今年7月民進黨全代會召開期間就炮轟政府的司改進度。九合一大選失敗，余天更直言大選失敗的原因，是沒做到人民期待的司法改革。

除了余天的發難，曾經擔任立法院司法及法制委員會委員的前立委高志鵬更不給蔡英文面子，利用各種法律手段拖延自己應負刑事責任的發監執行，在新北地檢署指揮調查官將他帶回，才不得不認命入監。

無論什麼樣的司法改革，守法是絕對的司法基礎，從黎民百姓到國家元首都必須遵循的普世價值。

學法的高志鵬更不可能不知道判決確定就該依法執行，更不會忘記自己是被哪個地檢署起訴，卻以立委身分，以轄區大肆玩弄執行的地檢署，絲毫不見守法精神，只看到玩法的猖狂。

即使高志鵬以「冤案」自居，也應明白非常上訴或聲請再審，都不能阻礙確定判決的執行，尋求救濟也應以受刑人身分進行，如果翻案成功，政府自會審酌該給予刑事補償，但高卻罔顧法律程序，企圖以各種手段拖延入監，踐踏守法精神。

高志鵬赤裸裸的玩法，成為司改決心最大的挑戰，如果不能守法，司改也就只是自嗨的具文，民進黨自家人恣意妄為的玩法，相對於余天對司改進度的不滿，都是對推動司法改革最大的諷刺，也是對司法威信最大的傷害。

(中國時報)