黃金單身漢 高鳥惜情重義

前立委高志鵬，2015年4月20日被《周刊王》直擊喝到左搖右晃，在爆乳妹攙扶下，走出富商最愛的海峽會餐廳。（《周刊王》提供）

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中國時報

前立委高志鵬是律師出身，看似低調理性，不過他是民進黨內著名的「感性派」，也相當重感情，即便扁系正義連線早已鳥獸散，但仍屢屢在替前總統陳水扁的司法爭議發聲。

高志鵬在黨內交友廣闊，也善待下屬員工，在判刑確立後，高不僅幫忙轉介找工作，還反過來安慰助理，直到前天還在一一確認員工是否都有歸屬，讓所有助理「揪甘心」。

從2002年開始擔任立委，至今前後約擔任11年，他過去曾在財政委員會及司法法制委員會，較關注人權議題。高志鵬雖有一子，但目前單身，過去最出名的是與前議員李婉鈺深夜吃火鍋發展戀情，也常被媒體拍到身邊有辣妹，在黨內算是有魅力的「黃金單身漢」。

不過他從2016年時徹底轉型成「環保立委」，並投身經濟委員會，提出《電業法》、《礦業法》與《公司法》的修法版本，更屢次與行政院、民進黨團唱反調，公開反對賴清德當時亟欲興建的深澳電廠，不少財團跟水泥業想拜訪高，都吃閉門羹。

本屆立委任期時為了《礦業法》爭議，屢槓行政院；初審時利用議事技巧，讓所有礦權全部溯及既往補辦環評的版本。

此外，高志鵬雖非籃球隊員背景，但他鍾愛籃球，年輕時體力好，幾乎每周都會找三五好友打球；2003年台啤籃球隊面臨解散危機，高出面擔任領隊，順勢扭轉台啤頹勢，近年高則積極協調企業認養SBL球隊。據了解，高服刑前還積極奔走託孤籃球事務，希望有人能替他完成。

(中國時報)

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