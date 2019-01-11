權勢被告知法玩法 司法成弱雞

2019年01月11日 04:11 中國時報 王己由 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

刑事訴訟程序冗長，判決有罪定讞到發監執行前，常有人想方設法拖延執行，利用遷戶籍逃避執行，這就是行之有年的「鑽漏洞步數」，前立委高志鵬因貪汙罪判刑確定，幾經波折10日終發監執行，遷籍正是重要原因；昨晚高透過辦公室聲明喊冤說，因有多項事務須交接善後，無惡意拖延。

司法實務上，利用遷戶籍來拖延時間，逃避執行已是行之有年的老招，當事人藉遷移戶籍，會增加檢察官通知、送達、囑託其他地檢署代為執行作業上時間，再加上公文旅行也耗時，基於送達必須合法，當事人在這種狀況下，即可順理成章達到暫緩入監目的，甚至有機會潛逃。

例如，前高雄地檢署檢察官吳傑人，7年前藉承辦性交易案，利用職務要求涉案應召女發生關係作交換條件，遭判刑7年半確定，為躲避入監，曾兩次遷移戶籍，並在發布通緝時失蹤，就是具體例子。

另聲請再審也是一招，雖說依法不影響執行，且要獲准機率非常低，但一旦獲准，就可名正言順暫免入監，達成拖延效果。

如涉及台糖土地賤賣弊案的民進黨前祕書長吳乃仁，被控在台糖董事長任內，因前立委洪奇昌關切，改變台糖土地「只租不售」政策，賤賣給曾贊助洪奇昌的春龍公司，致台糖損失2億多元。

吳、洪被依背信罪分別判刑3年10月、2年4月確定後，發監執行前，經聲請再審，台中高分院以有證據漏未審酌，且難定台糖地價被低估等新事證理由，裁准再審，兩人暫時不須入監，最後洪被認定無犯意聯絡共犯關係，改判無罪；吳改判較輕的9月徒刑。

法界人士指出，刑案當事人，冀求無罪或逃避執行，採各種「趨吉避凶」招數，本是人性，但司法機關執法，呈現國人眼前卻是標準不一，對小老百姓往往依法辦理，面對權勢被告的知法玩法，有時卻顯得弱勢，壞了司法威信。

(中國時報)