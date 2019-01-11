盼陸觀光客訪台南 「僅次於連爺爺來的那種歡迎」！黃偉哲打臉小英 錯解「習五條」

2019年01月11日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台南市長黃偉哲昨受訪時打臉蔡英文總統說，習五條並未說「九二共識」就是一國兩制。（劉宗龍攝）

蔡「勿提九二共識」 旅遊業者：陸客赴台遊恐暫緩

大陸領導人習近平發表「習五條」，蔡總統解讀為習口中所謂「九二共識」就是「一國兩制」，台南市長黃偉哲昨表示，習五條「並沒講九二共識就是一國兩制」；他還強調，對大陸觀光客是「僅次於連爺爺來的那種歡迎」。

習近平日前發表「習五條」引發藍綠不同解讀，蔡總統強硬回應，認為習的九二共識就是一國兩制，因此我們始終不接受「九二共識」，台灣人也絕不接受「一國兩制」。

談習邏輯 黃提三段論

黃偉哲昨接受《POP撞新聞》專訪時，對蔡認為習說「九二共識」是「一國兩制」的回答是，「說真的，習五條講法並沒講九二共識就是一國兩制，但習近平談九二共識邏輯，最後會帶到一國兩制。」

黃偉哲轉述大陸過去提「三段論」說，「只有一個中國，台灣跟大陸都是中國一部分，中華人民共和國是唯一合法政府。」他說，從三段論看就是一國兩制，即台灣是中華人民共和國的台灣體制，大陸是中華人民共和國的大陸體制，而大陸是共產黨領政，台灣則是地方政府。

經濟100分 政治應0分

他說，在過去大陸領導人鄧小平界定下，台灣可保有軍隊、貨幣，但不能有外交諸如此類，從這些看「一國兩制是九二共識的最終目標」。

黃偉哲以搭交通工具前往目的地比喻說，搭上車雖能到目的地，但不是說一搭上車，瞬間就到達目的地。

對蔡總統要朝野以後不再講「九二共識」，黃偉哲認為，現在應是「政治0分，經濟100分」，不要再刻意強調。不過昨晚參加小英之友會聯誼時，蔡總統仍再次強調，不是強硬，是「堅定」不接受一國兩制，也不接受九二共識。

韓流效應 肯定有壓力

選後韓流效應帶動大批觀光客進高雄，黃偉哲被問是否擔心無法擴散到台南？黃坦言，肯定有壓力，「說沒壓力是假的，是往自己臉上貼金」。 他說，自己「舉雙手歡迎中國觀光客」，且是熱烈歡迎，是「僅次於連爺爺來的那種歡迎」。他呼籲大陸不要刻意因台南市名稱而讓陸客止步轉往高雄，如果這樣將無法爭取到台南民心。

(中國時報)