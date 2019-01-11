戴有色眼鏡看人 怎麼拚觀光

2019年01月11日 04:10 中國時報 季節

蔡總統宣稱歡迎陸客，卻又指控陸客來台從事間諜活動，硬挑出個案說分明，雖然符合新年以來的「蔡風格」，讓她歡迎陸客說法顯得格外諷刺。

以偏概全、扣人家帽子，還好意思自稱歡迎，放眼古今，大概也只有蔡總統有這樣的創意。依蔡說法，每年200、300萬人次陸客來台，但去年偵破危害國安案件就52案174人，如此比率也不到萬分之一。

試問古今中外，哪個臨近國家與政權彼此不會互派間諜、蒐集情報，做為美國盟友的德、日，不也照樣被美國「稜鏡計畫」祕密監聽？

所以間諜在所難免，但說話時最好也有兩個自覺：其一，做為總統說這話是否有證據？所謂偵破危害國安案件，最終罪證確鑿的有幾件？不能說立案的都算數吧？台灣是「罪刑法定主義」，沒定罪前宜先假設未犯罪，除非被定罪。試問總統所言，究竟定了幾宗罪？去年大選前，藍委呂玉玲不是才問過國安局長彭勝竹，是否曾確認候選人有中共培植人員或介入選舉，彭回答「目前為止沒有查到特定的人」。那麼小英該給個答案，公布間諜罪行，總不至於能引起同仇敵愾的事還掩蓋吧？

其二，與其口頭警告陸客來台，不如做好自身防護網。坦白說，如因陸客來台從事什麼行為就導致國家安全，那該檢討的恐怕是自己，而不是對方。

蔡總統常講出一些漂亮話後，卻又出現自我矛盾言行，宣稱維持現狀、善意不變，結果不承認「九二共識」、又搞課綱去中國化；一邊說勞工是她心裡最軟一塊，一邊砍了勞工七天國假。

從這些案例看，當她這次一邊說歡迎陸客來，一邊指控陸客搞間諜活動，似乎也不會太意外了。

(中國時報)