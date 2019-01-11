戴有色眼鏡看人 怎麼拚觀光

友善列印
中國時報

蔡總統宣稱歡迎陸客，卻又指控陸客來台從事間諜活動，硬挑出個案說分明，雖然符合新年以來的「蔡風格」，讓她歡迎陸客說法顯得格外諷刺。

以偏概全、扣人家帽子，還好意思自稱歡迎，放眼古今，大概也只有蔡總統有這樣的創意。依蔡說法，每年200、300萬人次陸客來台，但去年偵破危害國安案件就52案174人，如此比率也不到萬分之一。

試問古今中外，哪個臨近國家與政權彼此不會互派間諜、蒐集情報，做為美國盟友的德、日，不也照樣被美國「稜鏡計畫」祕密監聽？

所以間諜在所難免，但說話時最好也有兩個自覺：其一，做為總統說這話是否有證據？所謂偵破危害國安案件，最終罪證確鑿的有幾件？不能說立案的都算數吧？台灣是「罪刑法定主義」，沒定罪前宜先假設未犯罪，除非被定罪。試問總統所言，究竟定了幾宗罪？去年大選前，藍委呂玉玲不是才問過國安局長彭勝竹，是否曾確認候選人有中共培植人員或介入選舉，彭回答「目前為止沒有查到特定的人」。那麼小英該給個答案，公布間諜罪行，總不至於能引起同仇敵愾的事還掩蓋吧？

其二，與其口頭警告陸客來台，不如做好自身防護網。坦白說，如因陸客來台從事什麼行為就導致國家安全，那該檢討的恐怕是自己，而不是對方。

蔡總統常講出一些漂亮話後，卻又出現自我矛盾言行，宣稱維持現狀、善意不變，結果不承認「九二共識」、又搞課綱去中國化；一邊說勞工是她心裡最軟一塊，一邊砍了勞工七天國假。

從這些案例看，當她這次一邊說歡迎陸客來，一邊指控陸客搞間諜活動，似乎也不會太意外了。

(中國時報)

蔡總統歡迎陸客 但憂危及國安 陳明通喊話「藍綠距離比藍紅、綠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。