陳明通喊話「藍綠距離比藍紅、綠紅近」

2019年01月11日 04:10 中國時報 楊家鑫 /台北報導

國民黨日前重申「九二共識」與「一國兩制」完全不相干。陸委會主委陳明通昨再次否定「九二共識」,還批國民黨所稱「原汁原味」版九二共識是「組合肉」;陳明通強調,「藍綠之間的距離,絕對小於藍紅、綠紅間距離」,因此再大的分歧都可坐下來談,很願意與藍營交換意見。

陳明通昨親開記者會重申,1992年我方原要爭取「一中各表」,但對岸沒同意,因此92年並沒共識,陸方也從未接受「一中各表」,雙方最後也沒白紙黑字協議,國民黨不能說成是共識,卻要後來的政府接受。

他說,「九二共識」不斷被加意義進去,現在大陸又加了和平統一,而和平統一就是一國兩制,「人家講很清楚,我們沒過度推論」。他說,蔡總統說過,民意基礎是兩岸政策來源,最大公約數就是維持現狀,不接受一國兩制就是台灣共識。

前總統馬英九曾表示,2008年他當選時,時任中美元首胡錦濤與小布希通電話,新華社英文稿件就出現「各表」文句(agree to differ on its definition),不過陳明通昨表示,該句英文是白宮記者會解釋,新華社英文版照抄,但中文版沒有,這記者後來被懲處。他說,他曾跟國台辦前副主任孫亞夫求證,該名新華社記者確實被懲處。

國民黨昨晚回應,請陸委會勿模糊焦點,請陳明通回去看看2000年蔡英文任陸委會主委時講話,別炮打在野黨刷存在感。

