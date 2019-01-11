陳明通喊話「藍綠距離比藍紅、綠紅近」

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中國時報
／台北報導

國民黨日前重申「九二共識」與「一國兩制」完全不相干。陸委會主委陳明通昨再次否定「九二共識」，還批國民黨所稱「原汁原味」版九二共識是「組合肉」；陳明通強調，「藍綠之間的距離，絕對小於藍紅、綠紅間距離」，因此再大的分歧都可坐下來談，很願意與藍營交換意見。

陳明通昨親開記者會重申，1992年我方原要爭取「一中各表」，但對岸沒同意，因此92年並沒共識，陸方也從未接受「一中各表」，雙方最後也沒白紙黑字協議，國民黨不能說成是共識，卻要後來的政府接受。

他說，「九二共識」不斷被加意義進去，現在大陸又加了和平統一，而和平統一就是一國兩制，「人家講很清楚，我們沒過度推論」。他說，蔡總統說過，民意基礎是兩岸政策來源，最大公約數就是維持現狀，不接受一國兩制就是台灣共識。

前總統馬英九曾表示，2008年他當選時，時任中美元首胡錦濤與小布希通電話，新華社英文稿件就出現「各表」文句（agree to differ on its definition），不過陳明通昨表示，該句英文是白宮記者會解釋，新華社英文版照抄，但中文版沒有，這記者後來被懲處。他說，他曾跟國台辦前副主任孫亞夫求證，該名新華社記者確實被懲處。

國民黨昨晚回應，請陸委會勿模糊焦點，請陳明通回去看看2000年蔡英文任陸委會主委時講話，別炮打在野黨刷存在感。

(中國時報)

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