半黏不黏 民眾支持兩岸走歐盟模式

2019年01月11日 04:11 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

兩岸議題最近因「習五條」引熱議，民調顯示，民眾認為最有可能實現兩岸長久和平方案看法，33.7%支持「歐盟模式」為最高，其次「大英國協模式」為18.3%。僅11.7%支持台灣獨立，學者認為，多數老百姓希望「黏但又不致太黏」的兩岸關係，大陸推動「一國兩制」，對台灣百姓來講「跳了好幾步」。

中華民意研究協會昨公布民調，64%對蔡總統執政兩年多的兩岸關係不滿意，認為兩岸變得較差；民眾也不看好未來一年多兩岸關係發展，47.4%認為和現在差不多，35.9%認為比較差。至於如果兩岸關係改善，對台灣最大幫助是什麼？63.4%受訪民眾認為是「提振台灣經濟的發展」。

至於如何讓兩岸達到長久和平？33.7%支持「歐盟模式」最高，其次「大英國協模式」18.3%；15.9%支持大陸民主化後兩岸共同締造民主中國；11.7%支持台灣獨立；20.4%無反應。

淡江戰略所長李大中認為，民調顯示大多數民眾希望「黏但又不致太黏」的兩岸關係，有一定程度統合，但又有點像主權定義上的國家；大陸想一步到位推一國兩制，但大多數台灣百姓來講，是跳了好幾步的過程。

由於「國際打壓」成為民調顯著議題，輔大日文系教授何思慎說，大陸應與台灣人民在國際社會共享稱呼，「中國」不該由中華人民共和國獨占，「中國裡面應有中華民國」，才能避免「中華民國台灣化」，被部分人認為「華獨」。

至於選後兩岸交流會否「地方包圍中央」？民調顯示，45.9%民眾認為，即使中央反對，地方政府也應兩岸交流，並可提出和中央不同的兩岸主張。

(中國時報)