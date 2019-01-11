偵查不公開 連心證都不能說

2019年01月11日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

偵查不公開作業辦法對照

桃園市前經發局長朱松偉涉賄遭收押禁見，檢調指「他什麼都要貪」，說出辦案人員對朱的心證，但未來依據《偵查不公開作業辦法》修正草案，偵查機關不能公布偵查程序及內容外，連偵查時所產生的「心證」都不行公開，並嚴格限制記者採訪地點，且成立檢討小組對媒體報導檢視，若有違反，懲處失職人員或法辦。

成立檢討小組 檢視媒體

政府打擊「假新聞」被質疑踩新聞自由的紅線，如今針對偵查不公開修法，限縮偵查機關能提供的資訊，反而擴大國家安全可比照社會矚目案件可適度提供公開資訊，顯示政府對假新聞影響國安問題的重視。

司法院已預告「偵查不公開作業辦法修正草案」，之後司法院將把意見轉給行政院會銜發布，並在3個月後實施。

擴大範圍 貫徹無罪推定

司法院指出，偵查不公開是刑事訴訟法的原則，為使該原則確切落實，司法院會同行政院訂定偵查不公開作業辦法，並在2012年12月發布施行，但司改國是會議認為該作業辦法太過抽象，決議修正。

修改後的草案擴大偵查不公開的範圍，為保障被告受公平審判的權利及貫徹無罪推定原則，增訂檢察官及警察等依法執行偵查職務的人員，在偵查過程中所得心證，也不得公開。

另對偵查不公開例外規定也加以限縮，例如花蓮大地震、北捷殺人案，為維護公共利益、保護合法權益，並及時安定民心，可適度公開偵查資料，但尚未聲請或實施、應繼續實施的逮捕、羈押及監聽仍不得公開。

澄清網路傳聞 例外處理

另例如「爆料公社」等網路傳聞內容，對於媒體查證、報導或網路社群傳述的內容與事實不符，偵查機關有澄清必要時可依偵查不公開例外規定處理，但不是遇有媒體查證或有網路社群傳述時，都一律應公開回應或澄清。

同時，檢察官及警方等機關，在偵查中不得帶同媒體辦案，或不當使被告、犯罪嫌疑人受媒體拍攝、直接採訪或藉由監視器畫面拍攝，也不得發表公開聲明指被告或犯罪嫌疑人有罪。

修法也訂出懲處，一旦發現偵查人員違反偵查不公開辦法，送交各權責機關處理行政究責，若涉刑事犯罪應向偵查機關告發。

(中國時報)