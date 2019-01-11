沒血沒肉的訊息 豈能符合公益

司法院公告修正《偵查不公開作業辦法》，草案規定偵查機關要設媒體採訪區及採訪禁止區。圖為記者在警局辦公室內的泡茶桌旁，進行發稿作業。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

政府修正《偵查不公開作業辦法》，大幅限縮司法人員對偵查內容的提供，有調查官反酸說，未來由發言人統一發言，可減少很多負擔，「你們以後什麼事就別來問我」；更有基層員警表示，一些事證明確的案件，若都不能說，新聞變得沒血沒肉，媒體也不想登，這樣能達到符合公益、預防犯罪的目的嗎？

員警痛批，這些辦法規定只不過是執政者的工具，政府想公布的就可公布，甚至移花接木，例如去年大選前號稱破獲90幾億的選舉賭博網站，實際根本與選舉賭博無關，也沒有這麼多的資金，就是最好的例子。

調查局表示，15日將由最高檢察署主持相關會議，目前沒有特別看法，無論未來法如何修，將遵循法律規定執行。刑事局也說，有些做法如發言人制、取消績效評比等，警方已行之有年，未來會尊重決議與修正案，恪守偵查不公開。

官警直言，這次修正草案是朝國民參審目標制定，避免國民法官有先入為主的印象，在偵查不公開下，警方僅能認為是嫌疑人，偵查中的心證不得公開，以落實無罪推定原則。

不過，多數基層員警認為，不能僅要求警方偵查不公開，檢調更應檢討，許多案件細節、內容不就是檢調洩漏？每次卻都把矛頭指向警察，尤其檢調違反偵查不公開被懲處少之又少，甚至對敏感政治案件更「球員兼裁判」護短，「三中案」傳出洩密，北檢把案件簽結，迄今真相不明，警察卻是案件還沒敘獎就先被處分。

況且，警察要如何限制媒體採訪區域，總不能把人全都趕在外面，有新聞才通知採訪，為此發生衝突，誰要負責？

但有檢察官表示，刑事訴訟法本就規定偵查不公開，制訂辦法明文規範可以減少爭議，讓檢察官更謹慎不是壞事。

(中國時報)

偵查不公開 連心證都不能說 修法過頭 淪為司法遮羞布

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