修法過頭 淪為司法遮羞布

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中國時報

在網路資訊發達的時代，經常因為熱心民眾用手機拍下畫面上網分享，在全民協助辦案緝凶的情況下，成為檢警破案的最佳利器；但如果偵查機關走回保守老路，關起大門限縮外界對於新聞事件知的權利，恐讓偵查不公開成為司法遮羞布。

人權保障與社會公益如何取得平衡，一直是民主國家爭執不休的議題，以台灣為例，人民渴望司法正義，職司國家刑罰訴追及偵查的檢察官及警察，更是人民期待正義力量，偵查機關不該一味迴避且拒絕與外界接觸。

台灣諸多重大治安案件，諸如一銀盜領案的外籍犯嫌，就是經社群媒體快速傳播後，讓警方快速掌握重要訊息破案，即時逮捕尚未出境的犯嫌；又如偵查機關陷入辦案瓶頸的案件，經常是民眾所爆料檢舉，意外成為破案關鍵。

媒體固然不該洩漏偵辦中案件當事人的隱私，也不應因媒體報導引發未審先判的現象，但媒體報導的案件多是偵查機關已經蒐證、偵查後，發動逮捕行動的成果，倘若偵查人員無法提供正確資訊，媒體捕風捉影下，更對當事人造成極大影響。

以現有法令，何謂具有公共重要利益？發言人何時可對外發表評論？社會矚目案件的定義也難以釐清，如今連國家安全大帽也納入，新修正的作業辦法，卻加諸更多繁瑣規範，連偵查衍生的「心證」都不能公開。

所謂「法官心證」是指法官在法庭上依據卷證證據，檢辯所主張的陳述，經合理推論及分析後，產生有罪無罪的心證，這心證攸關司法審判獨立，在裁判前不能對外透露，但偵查的心證，實際從逮捕行動就已顯露出來。

只是，如果連抽象不易明文規範的偵查心證都搬出來，大幅限縮新聞採訪自由，這樣修法無法落實人權保障，反讓偵查機關藉此杜絕外界檢視，逃避監督，不僅無法維護偵查程序，也無法彰顯社會公義。

(中國時報)

沒血沒肉的訊息 豈能符合公益 設採訪禁制區 恐限縮新聞自由

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