設採訪禁制區 恐限縮新聞自由

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中國時報
／台北報導

司法院擬將偵查不公開的規定更加嚴格限縮，將設採訪禁制區，有限縮新聞自由之嫌。國民黨立院黨團首席副書記長吳志揚昨表示，對於重大案件，民眾仍有知的權利，修法變嚴格也不能逾越；至於媒體區的設置，應該要與當事人，也就是媒體溝通過才能做。

吳志揚說，偵查不公開的主體應該是限制檢調人員，而不是其他民眾，不是被告、原告、關係人，也不應該是媒體，媒體本來就可能透過各種線索，旁敲側擊等方式來報導新聞，司法機關應該是對自己人要有一套能兼顧偵查不公開及新聞自由的訓練。

吳志揚舉例，假設有連續殺人犯在社會上引發恐慌，警察抓到人沒有？抓對人沒有？如果一直沒有新聞消息出現，社會恐怕會更動盪不安，民眾對於社會矚目的案件，仍有知的權利。

吳志揚建議，司法單位應該是訓練自己的人員，對於偵查不公開的範圍要有正確認知，哪些應該可以透露，哪些不能透露，每個司法人員都要具備認知能力。

吳志揚認同檢察官的心證不適合拿來報導，否則有檢察官帶風向之嫌；不過設置媒體區這件事應該要跟媒體商量好，把偵查不公開做到滴水不漏，也違反新聞自由。

藍委蔣萬安表示，偵查不公開的原因是為了落實「無罪推定」原則，確保偵查過程不受任何干擾，相關訊息走漏，串證湮滅情形才會有偵查不公開原則，偵查不公開本來就要加強落實，才能確保無罪推定原則。

但蔣萬安也認為，一些司法案件涉及公眾利益，民眾有知的權利，媒體也有報導的新聞自由，應該在兩者之間取得一個平衡，切勿「矯枉過正」。

(中國時報)

修法過頭 淪為司法遮羞布

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