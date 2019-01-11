陳昆鋒是台大重點栽培新星！論文抄襲 毀了肝癌新藥名醫

2019年01月11日 04:11 中國時報 魏怡嘉 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

白袍醜聞！台大名醫遭爆10篇論文造假

台大醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒與陽明大學生物藥學研究所長蕭崇瑋都被認定論文抄襲，台大醫院表示，這是2016年舊案，台大曾進行調查，經校評會做出陳昆鋒5年內不得再向台大提出研究計畫申請的處分，並扣減研究獎勵金，他是院內少數栽培的重點研究型醫師，也是國內肝癌治療新藥研發新星，對他論文造假，台大感到失望。

與蕭崇瑋是同窗 專注創新

陽明大學則說，將會採取更高規格的處理，組成新的調查小組釐清相關疑義。對於論文被認定造假，記者致電陳昆鋒，他冷靜的說：「謝謝！」隨即掛掉電話，之後手機便進入語音信箱。

台大副院長王亭貴表示，陳昆鋒是台大重點栽培的研究型醫師，在台大這樣的醫師不到10位，其主要以研究為主，但為了不與臨床脫節，仍會保有少數門診。經瞭解，陳昆鋒在台大周三下午逢雙周才有1個家醫科門診，一個月看診2次。

49歲的陳昆鋒，在台大完成住院醫師訓練後，便前往美國俄亥俄州立大學攻讀藥學博士，與此次同涉合作論文造假的陽明大學教授蕭崇瑋為實驗室同窗好友，陳在取得學位之後重回台大醫院，成為研究型主治醫師，專注於創新肝癌標靶藥物的相關研究。

一位台大教授指出，陳昆鋒主要做肝癌新藥洐生物的研究，也拿到生技醫藥國家型計畫（NRPB），目前治療肝癌的標靶藥物只有2個，但僅有5％～15％有效，陳昆鋒找到不同的標靶，經過動物實驗後，接下來要進入人體臨床，如果順利完成，將是第一個由國人開發的肝癌治療標靶藥物。

開發肝癌標靶藥 國人首例

陽明大學的認定卻和科技部不同！陽明大學主任祕書陳怡如表示，在校內經過學術倫理委員會討論，反覆勘誤相關論文的圖片，校方認為涉嫌造假的研究並非蕭崇瑋負責，且相關論文也已完成勘誤，因此認定蕭並未違反學術倫理；至於研究主持繳回科技部，則是蕭自己的決定。

陽明校方認定蕭負責的5篇論文未造假，其中2篇論文還被蕭用來提報升等並獲得通過。陳怡如解釋，蕭在校內申請升等是在傳出學倫爭議之前，因此無法追。但對於此案，教育部仍有疑義並對學校提出建議，陽明大學7日已召開學倫會，確定將成立調查小組，釐清與調查相關爭議。

(中國時報)