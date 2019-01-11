補助款1.5億 科技部追不回來

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中國時報
／綜合報導

台大醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒10篇論文被科技部認定造假，其中5篇論文陽明大學生物藥學研究所長蕭崇瑋也一同合作，分別被停權10年及5年，而兩人共同研發的肝癌末期新藥，68、32萬的補助款雙雙被追回，但兩人另在2015年入選生技醫藥國家型計畫，並成立公司，陸續獲科技部補助1.5億元，科技部則表示無法追回。

陳昆鋒與蕭崇瑋共同開發抗癌新藥SC-43，2014年也獲得第11屆國家新創獎，這項研究不僅獲得生技醫藥國家型計畫（NRPB），科技部與台灣生技整合育成中心更注資約1.5億元，團隊更在2015年底成立衍生公司，並提出SC-43於美國與台灣的人體臨床試驗申請，但兩人研究論文均遭科技部認定抄襲造假，其中包含圖文與資料不當使用、裁切。

由於這10篇論文都被列入科技部補助專題研究計畫，消息爆出後，科技部也作出處罰，科技部學術倫理委員會決議，對陳做出停權10年的決議，這是僅次於終身停權的嚴厲處罰，並追回研究經費68萬元，至於蕭則被處分停權5年，被討回約32.5萬元。

科技部長陳良基昨日在台中出席全國大學校長會議時表示，該類事件以2006年到2011年發生較多，違反態樣以「抄襲」占6成以上最多，而研究計畫或論文發表平均在5年左右，才能被發現有學倫問題。

陳良基說，當時推動頂尖大學計畫，加重計算論文數量，且國較無學術倫理相關規範，而生醫領域競爭特別激烈，全球皆然，國內以台大壓力比較大，呼籲研究人員勿重蹈覆轍，科技部也著手將適時主動公布學術倫理違規案件。

(中國時報)

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