過期奶精改包賣 吃下肚

2019年01月11日 04:11 中國時報 曹明正 、 柯宗緯 、林周義／綜合報導 、林周義／綜合報導

食品盤商易洲公司柯姓負責人，涉嫌指示員工將已過期奶精混摻尚在效期內的奶精重新包裝，賣給早餐、飲料等餐飲店，犯案時間約1年，至少已賣出2513公斤，高雄地檢署指揮扣獲有問題奶精8441公斤、不法獲利估約15萬至20萬元，依違反《食安法》等罪嫌偵辦，訊後諭知10萬元交保。

食藥署日表示，衛生局已啟動下架回收作業，但目前無法確認有多少過期奶精遭民眾吃下肚。

長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，過期食品較容易受到微生物汙染，民眾一旦誤食，可能引發急性腸胃炎，造成噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，若症狀嚴重，應盡快就醫。

高市府衛生局食品衛生科長陳建榮指出，中盤商易洲將問題奶精賣給下游30家業者，當中無知名連鎖廠商，多為小型店家、攤商，有效期限為前年7月27日，最後販賣日為去年3月31日，大概過期快1年，已違反《食安法》，依法可處6萬至2億罰緩。另外，易洲也於去年底未經核准，擅自分裝食品添加物及未配合提供相關的稽查資料，挨罰18萬元。

上月26日，雄檢檢察官吳韶芹指揮高巿府衛生局、經發局等單位，於易洲公司在苓雅區的辦公室及橋頭區的工廠等4處執行搜索及行政稽查，當場查扣有疑慮的奶精8441公斤及帳冊等物，並傳喚67歲柯姓負責人與證人共7人。

檢方調查，柯姓負責人涉嫌指示員工改包後，製成25公斤及1公斤裝的「AAA奶精」、「荷蘭奶精」、「玫瑰奶精」等商品，並在商品外包裝打印新的效期，對外販售給不知情的餐飲店、早餐店、飲料店、KTV，推估犯案時間約1年，不法獲利15萬至20萬元。

(中國時報)