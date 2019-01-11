陳維昭為管案入府 蔡指社會壓力大

2019年01月11日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大校長管中閔已上任，面對校長遴選事件落幕，前台大校長陳維昭在最新一期《台大校友雙月刊》發表「六月六日總統官邸談管案」一文，還原居中協調這起人事案過程，指出去年透過前立法院長王金平牽線，前往總統官邸，與蔡英文總統、總統府祕書長陳菊會面，蔡則在會面時提到，管案之所以難解，或許不是政治壓力，而是社會觀感所帶來的壓力。

陳維昭提到，6月6日下午3點50分，在王陪伴下，一同前往總統官邸，與蔡英文、陳菊共4人展開會談。他在會面時指出，管案完全是政治事件，且政府的操作手法太粗糙，普遍引起反感。隨後總統詢問，是否可透過重啟遴選處理？他回答，遴委會不可和校務會議決議背道而馳。

陳並舉當年游錫堃擔任閣揆時，欲收回國立大學校外閒置土地及宿舍事件，最後由時任總統陳水扁出面協調並解決，然而蔡說她不能介入行政院事務，且兩件事性質不完全一樣。

蔡總統否認教育部遭受政治壓力，而是社會觀感的壓力，但陳、王皆表示，無法認同。蔡提出4問題，企業遴委太多，台大跟企業的關係太密切；遴委會學生代表太少；管中閔一直未出面說明；地檢署約談遴選委員，僅是以「證人」身分協助了解案情。

陳分別就此4個問題說明，但這次歷時莫1小時面談並沒有達成共識，最後因陳菊預定外出而結束，陳維昭臨去前，再度表達若台大繼續掉下去，就很難爬上來，對此蔡並未回應，只是再次提到，台大最大問題是跟企業關係太密切，但並無進一步具體說明是哪個企業。

(中國時報)