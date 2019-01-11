陳維昭為管案入府 蔡指社會壓力大

前台大校長陳維昭發表「六月六日總統官邸談管案」一文，還原居中協調過程。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

台大校長管中閔已上任，面對校長遴選事件落幕，前台大校長陳維昭在最新一期《台大校友雙月刊》發表「六月六日總統官邸談管案」一文，還原居中協調這起人事案過程，指出去年透過前立法院長王金平牽線，前往總統官邸，與蔡英文總統、總統府祕書長陳菊會面，蔡則在會面時提到，管案之所以難解，或許不是政治壓力，而是社會觀感所帶來的壓力。

陳維昭提到，6月6日下午3點50分，在王陪伴下，一同前往總統官邸，與蔡英文、陳菊共4人展開會談。他在會面時指出，管案完全是政治事件，且政府的操作手法太粗糙，普遍引起反感。隨後總統詢問，是否可透過重啟遴選處理？他回答，遴委會不可和校務會議決議背道而馳。

陳並舉當年游錫堃擔任閣揆時，欲收回國立大學校外閒置土地及宿舍事件，最後由時任總統陳水扁出面協調並解決，然而蔡說她不能介入行政院事務，且兩件事性質不完全一樣。

蔡總統否認教育部遭受政治壓力，而是社會觀感的壓力，但陳、王皆表示，無法認同。蔡提出4問題，企業遴委太多，台大跟企業的關係太密切；遴委會學生代表太少；管中閔一直未出面說明；地檢署約談遴選委員，僅是以「證人」身分協助了解案情。

陳分別就此4個問題說明，但這次歷時莫1小時面談並沒有達成共識，最後因陳菊預定外出而結束，陳維昭臨去前，再度表達若台大繼續掉下去，就很難爬上來，對此蔡並未回應，只是再次提到，台大最大問題是跟企業關係太密切，但並無進一步具體說明是哪個企業。

(中國時報)

過期奶精改包賣 吃下肚 廚餘禁養豬 張麗善嗆中央要尊重

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。