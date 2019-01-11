廚餘禁養豬 張麗善嗆中央要尊重

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中國時報
／綜合報導

防範非洲豬瘟，雲林縣府9日公告廚餘只能進入堆肥場、掩埋場、焚化廠、化製場，堅決禁止廚餘養豬，但農委會也堅持符合環保署規定的廚餘可持續養豬，不會被開罰。雲林縣長張麗善10日表示，雲林沒有回頭路可走，廚餘不能進到養豬場，「今天是要禁止豬吃帶有非洲豬瘟病毒的東西，否則豬吃不吃餿水跟我有什麼關係？」

張麗善說，雲林縣90％以上的養豬戶包括政黨色彩不一樣的都完全支持她禁止廚餘養豬，認為她非常有魄力，希望其他縣市效法，否則他們要抗議，她還勸養豬農不要抗議，多用溝通。

她表示，9日的公告是一個地方自治權限，雲林縣以《廢棄物清理法》管理廚餘，是屬於地方權責，禁止廚餘進到養豬場，這是自救的作法，中央應該要尊重地方權責。

張麗善說，雲林有3家化製場、南亞堆肥場，3家化製場1天可燒1000頭豬屍體，每天燒68公噸廚餘沒問題。

農委會副主委黃金城10日率畜牧處長謝耀清等人南下嘉義座談，台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育現場遞交陳情書，要求農委會全面禁止廚餘養豬，但黃金城並未承諾，是否要北上抗議？郭嘉育表示，要再和聯盟成員討論。

黃金城表示，對國內1150戶廚餘養豬戶（不含環保署檢核的廚餘養豬場）分階段處理，自1月2日起至3月底，已提出輔導改用飼料補助及離牧退場配套措施。

嘉義市昨下午在市郊的下埤里大排旁發現一頭疑似被燒死的小豬，由於下埤里附近並無養豬場，市府已派員處理並追查來源並採檢體送驗。

(中國時報)

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