聯聚建設 歲末寒冬送暖

2019年01月11日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

農曆春節即將到來，在家戶溫馨團聚之際，社會角落仍有清寒家庭待援。為了讓他們過好年，中部建商紛紛施出援手，大踏步做公益。

元月6日首先登場的是：聯聚建設贊助臘八粥結緣暨寒冬送暖活動。

活動由台中市南區區公所、立委黃國書服務處主辦，佛光山惠中寺、樹義國小承辦，聯聚建設贊助。

籌辦活動期間，台中市南區區公所同仁和惠中寺志工，數月以來，不辭勞苦，挨家挨戶實地拜訪，深入了解福田戶家中困境。

他們期望透過援助，讓福田戶了解社會的溫暖，讓他們在人生低潮期，更有勇氣迎向光明的未來。

當天活動在閩南合院建築、古色古香的樹義國小舉行，該校國樂團也演奏優美的音樂，讓校園飄揚美麗的音符。

現場除了提供物資及福田金發放，也結合社區義工進行義剪、義診、名家書法墨寶結緣，以及益智闖關遊戲、行動圖書車和說故事等精彩活動。民眾還一起享用暖呼呼的臘八粥，共同祈福過好年。

長年推行公益的聯聚建設，此次拋磚引玉深入社區送暖，包括董事長江韋侖太太阮旭輝、總經理王于娟、聯聚建設旗下拓洋營造董事長郭從得，以及企畫部、業務部同仁，大家一起做愛心。

其中，阮旭輝還當起故事媽媽，在榕樹下為孩子們講童話故事。她詼諧的語調，手舞足蹈地融入劇情中，和小朋友打成一片，現場傳出笑鬧聲。

聯聚建設總經理王于娟也強調，聯聚秉持以人為本、永續經營及社會責任之使命，贊助此次臘八粥結緣暨寒冬送暖活動。

她希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善良與愛心傳送到社會的每一個角落，幫助需要幫助的人。

聯聚建設一直以來默默耕耘回饋社會，曾幫大甲阿媽修復房子、送愛到柬埔寨、為東海大學B HOUSE修復老舊宿舍賦予新生命，也贊助紙風車，為偏鄉孩子點亮一盞藝術之燈，以及幫寒士尾牙盡一份心力等，徹底實踐社會責任。

佛光山中區總住持覺居法師也指出，為慶祝佛陀成道日，惠中寺承辦臘八粥結緣暨寒冬送暖活動，她呼籲大家培養同理心，讓每個人都能過好年。

覺居法師表示，臘八粥捨棄香菇這個香味突出的食材，就像每個人都可融合在一起，團結，不特立獨行，同時竭盡所能助人，這樣才可以煮出一碗好味道的臘八粥。

她期盼大家品嘗了熱騰騰的臘八粥，溫暖在心頭，新的一年都能吉祥平安。

(中國時報)