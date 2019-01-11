2大工程完工 瑞助營造再創顛峰

2019年01月11日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

國內甲級綜合營造廠瑞助營造去年完成中台灣最夯的2大工程-台中世界花卉博覽會展館，以及三井OUTLET PARK，業績卓著再創企業顛峰。

其中，台中花卉博覽會工程自106年動工後，不斷被質疑進度落後，恐無法順利趕上107年底開展。對此，瑞助營造施工團隊與時間賽跑之餘，還是堅守對品質、工安的嚴格控管，終於如期如質完工。

更難得的是該案一舉榮獲由行政院工程會所頒發的第十八屆公共工程金質獎，無疑是對施工團隊最大的肯定。

瑞助營造董事長張正岳強調，對台灣有貢獻的建設自當全力以赴、不遺餘力，即便承攬花博工程當時工期壓力不小，但因為瑞助營造有台北世大運選手村、籃球館等成功經驗，故團隊可以馬上進入狀況、一一克服困難。他說，甚至園區內展出高達15米的機械花「聆聽花開的聲音」，最後階段的布線工程也是出自瑞助之手。

綜觀107年瑞助營造承攬的工程標案總金額超過百億元，同時創下成立27年來的新高紀錄。其中具指標性的大型個案包括順鼎建設三重段店舖住宅新建工程、中華賓士Auto Centre大樓暨中華機械總部大樓、安東彌勒山宗教園區老母殿及懷恩堂新建工程、台北市斯文里三期都更案、南科沙崙智慧綠能科學城C、D區及雲林的風力電廠等，前景可期。

不僅營造本業表現亮眼，瑞助跨足循環經濟的首案-祥圃集團新合興牧場沼氣發電工程，也於上個月完成試運轉作業，替未來爭取相關工程案帶來實質效益。

更值得一提的是，107年宣布跨入房地產市場、由瑞助營造轉投資的子公司瑞恩開發，即將在今年第3季推出第一個建案，地點就在台中市西屯區水湳智慧城周邊，總銷金額約15億元。

獲利持續穩定的瑞助營造，也是業界推行社會責任的標竿企業。長期以綠色營建為努力目標，並持續以核心能力回饋社會、資助弱勢團體，107年六度榮獲台灣企業永續獎等多項肯定，顯見企業社會責任已在瑞助穩固扎根、成為企業文化的一部分。

(中國時報)