禾盛鰲豐廣場 吸引置產者搶進

2019年01月11日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

面對即將到來的農曆年，中部建商也趁機促銷搶市，形成房市一片榮景。

如已完工的「禾盛鰲豐廣場」個案，在第一期別墅產品完銷後，再推出第二期金店面電梯別墅個案，總價只要1588萬元起，吸引置產者搶進。

「禾盛鰲豐廣場」個案基地位於台中市清水區正鰲峰路，電梯金店墅產品計有8戶，戶戶地坪25～87坪、建坪78～125坪，面寬5.3～8.6米，單純好住。

建築外觀為崗石基座，新古典造型，氣質優雅。1樓騎樓退縮形成商業大廣場，雙車位大店面； 2樓以上是擁有風光水綠的微氣候建築，錯層大陽台，讓住宅更貼近自然。還有空中花園、寬境大客廳、中島廚房，已經吸引商家進駐，讓城市商業活力在地化。

由於基地鄰近康榔國小，學區遍及台中港特定區，未來商業區的大樓住戶皆就讀該校。因此，金店面適合補習班、安親、早餐、咖啡、辦公室、美容、花藝、手工、設計公司等，後續增值潛力無限。

禾盛建設總經理林月玉指出，台灣即將邁入高齡化社會，電梯代步方便生活，體貼長輩，可讓三代同堂，住戶更可享受家人親密時光。

她也強調，基地位於台中市清水區主要道路鰲峰路與康榔三街、康榔三街33巷，三面臨路角地，緊鄰慷榔國小、清水國中優質學區，且61號西濱快速公路銜接國道4號，並連接二高，到台中港僅10分鐘車程，南來北往交通便利。

另外，7-11便利商店、全聯福利中心近在咫尺，門口就有306號公車直達靜宜商圈，還有6000坪康榔運動公園、9000坪牛埔仔運動公園以及第二市場生活圈，生活機能豐富。

她強調，即將完工試營運的捷運綠線，串連北台中、南台中區域平衡，帶動房市榮景。而下一條捷運藍線將複製捷運綠線成功模式，橫向聯絡海港經濟與市區人口，可望再現台中捷運奇蹟。

再加上，三井OUTLET PARK購物城盛大開幕人潮洶湧，周邊商家營收成長，未來在捷運藍線的快速流通帶動下，繁榮前景無可限量。

(中國時報)