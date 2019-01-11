時尚寬心 首付38萬輕鬆入住

2019年01月11日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

在都會區土地成本居高不下時，建商也紛紛轉移陣地，往外圍縣市地區推案。

且隨著中興新村高等研究園區的開發，加上南崗工業區人口紅利，再加上國道三號南投、中興雙交流道開闢，南來北往交通四通八達，南投、草屯地區近來熱案不斷。

包括2018榮獲台灣誠信建商美譽的寬心機構，繼「寬心草屯之星」2017榮獲南投第一座大樓建築金獅首獎後，再推出「時尚寬心」個案。

「時尚寬心」個案基地位於南投市彰南路三段，規畫地上10層、地下1層大樓產品，建坪25～87坪，住家47戶、店面2戶，單純好住。

為了協助年輕人成家，「時尚寬心」個案推出總價只要480萬元起，訂簽首付38萬元、 工程結構0付款，即可輕鬆入住。

寬心機構執行副總傅士豪表示，為了要讓住戶住得安全、買得安心，大樓採用與台北101同級「日本新日鐵制震系統」，地震來時幫助主結構吸收能量，給客戶最高規格的安心保障。

並規畫精品飯店時尚公設，還配備TKK日本技術氣密窗、德國精工太格木地板、e-Home智慧家庭系統等一流精品，豪宅配備，從安全到享受，給住戶最

幸福的生活。

「時尚寬心」個案地段也很優越，近國道三號中興、南投雙交流道，快速接軌中興新村、高等研究園區、國道1號、國道6號、高鐵台中站。

5分鐘內前進南投市心與草屯雙商圈，超市、美食、市場、百貨、金融齊全，輕鬆滿足日常所需。周邊有南崗幼兒園、新豐國小、僑建國小等優質學區，全方位滿足小家庭最重視的上班、購物、就學需求，為好宅首選。

(中國時報)