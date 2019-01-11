寶璽董座出書 刻畫人性難題

2019年01月11日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

寶璽建設董事長梁德煌5日下午在「寶璽睿觀」舉辦《看不見的戰爭》新書發表會。第4本書出爐，一樣吸引了數百名粉絲與會，場面溫馨有趣。

這是梁德煌繼《一個生意人的小說與現實》、《請給我幾分鐘》和《好可怕啊，師父！》後，出版的第4本小說集。

《看不見的戰爭》共收錄7篇短篇小說，包括《約定》、《印心》、《平行線》、《揮灑人生》、《探戈》、《酒與同情》和《看不見的戰爭》等。筆尖處處流露出作者豐富的人生閱歷，也挑戰人性複雜深刻的難題。

中部建築人出書不多，能創作小說者更如鳳毛麟角。梁德煌持續挑戰人生，文思泉湧努力創作，為當代珍貴的文學作品。

國際著名的心理學博士黃維仁在推薦序中指出，就像是赫曼赫塞《流浪者之歌》的悉達多，梁德煌在紅塵中打滾、看過人生百態，卻出淤泥而不染，過入世的生活。

他說，梁德煌始終懷著社會良心，背負著知識分子的使命，藉著他的小說循循善誘，幫助這個不完美社會中的芸芸眾生，感受到一些溫暖，激發出更多的善念，繼續追尋光明幸福的人生。

41年次的梁德煌，台大經濟系畢業，65年退伍後，一頭栽入建築界，至今43年。他說，自己現在處於半退休狀態，喜歡文學、佛學，熱愛家庭。

他在76年創立寶璽建設，主要鎖定換屋與金字塔頂端客層推案，由於業績卓著，奠定品牌深度，也成為中部豪宅市場常勝軍。

梁德煌表示，建築是他一生的最愛，它助他長大茁壯、實現理想，孕育出他這一生世俗存在的最大意義之一。然後十多年前，另一個念頭重新探頭出來，強烈的騷動他內心深處，那就是創作小說。「來吧！來吧！一有空，筆和紙雙雙聯合起來不時地呼喚他」。

梁德煌說，他喜歡寫小說，當腦中浮起一個主題和情節，再進一步把人物的經歷、性格、想法定位後，便放手讓主、配角隨意發揮。如此的寫作過程，有如一段一段的冒險，非常吸引他，更讓他樂此不疲，也誕生了一部部感人的作品。

(中國時報)