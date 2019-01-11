景氣不明 獎金取代加薪！趕不上物價漲幅 實薪倒退17年

2019年01月11日 04:11 中國時報 黃有容 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台股去年第4季不穩、年初震盪，據金管會統計，大戶和中實戶紛紛出走，單季成交值5億元以上的大戶更比第3季減少370人，為近7年單季出走最多；中實戶則跑掉2144人，剩下不到一萬人。金管會證期局表示，主要是受到國際市場波動和貿易戰等不確定因素影響。

全面加薪企業 不到2成

而受到景氣前景不明，根據主計總處昨公布的最新統計顯示，去年1至11月「實質」經常性薪資為38,179元，依然沒有超過2001年同期38,320元的水準，成長幅度仍趕不上物價攀升的速度，難掃薪資倒退17年的陰霾。

另非經常性薪資（俗稱獎金），平均每月領1萬1120元，儘管創下近年新高，但主計總處官員觀察，主要是廠商近年已從早期調整固定月薪，改為「論功行賞」式的發放獎金。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業以獎金取代調整固定月薪，主要是受到貿易戰、基本工資調漲以及匯率波動風險的影響，企業對經濟前景的樂觀度明顯下降所致。今年第1季表態會「全面加薪」的企業，僅有18.1%，另43.8%企業表態依「績效加薪」。

台股大戶出走 7年新高

在股市方面，儘管去年是台股站上萬點最長的一年，但金管會統計，2018年第4季，集中市場每季成交金額5億元以上的大戶有1137人，第3季則有1507人，大幅減少超過兩成；而每季成交金額1到5億元的中實戶則有9771人，比第3季的11915人減少了超過2000人。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，第4季大戶及中實戶人數減少主因為受到國際市場波動大、陸美貿易戰、美國聯準會升息等市場不確定因素影響，導致自然人操作相對保守，但強調台股整體成交量還是很大，基本面表現也不錯，市場仍樂觀。

(中國時報)