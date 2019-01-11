匯豐現金回饋卡 也能換哩程

匯豐台灣個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉（後排右三）與Visa台灣區總經理麻少華 （後排右二）共同宣布現金回饋信用卡權益升級。（匯豐台灣提供）

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中國時報
／台北報導

匯豐銀行現金回饋御璽卡權益升級，除原先不設門檻皆可享國內消費1.22％、國外消費2.22％的現金回饋外，更開放將回饋金以「1元=2哩」兌換三大航空聯盟哩程、67家航空獎勵機票，不設哩程兌換點數門檻限制，可將回饋金作最有效、彈性且符合自身需求利用。

根據觀光局統計，去年前11個月出國人數達1,540萬人次，全年可望再創新高，以國人每年平均出國2次的頻率計算，在多數航空公司對飛行哩程仍有使用期限的規定之下，要僅以搭機所獲哩程兌換到機票仍相對具挑戰性，一旦過了哩程效期，哩程可能因此而浪費。

台灣超過8成持卡人偏好現金回饋權益，但多數國人還是能從搭機旅遊獲得航空公司所提供的飛行哩程，顯示即使是喜愛現金回饋類信用卡的民眾，對累積哩程仍有相當需求。

升級後的匯豐現金回饋御璽卡擁有高度「兌換彈性」，可在現金回饋的基礎下，作為卡友補齊機票兌換哩程數的好工具；用刷卡所得的回饋金兌換哩程，亦比直接向航空公司購買缺少的哩程數更為划算。

匯豐台灣個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，匯豐現金回饋御璽卡自2016年中推出後廣受消費者歡迎，在提供國外消費2.22％的高現金回饋之下，吸引許多愛出國的民眾辦卡，且卡友的海外消費金額與佔比皆高於市場平均。

葉清玉更發現，這類型每年會固定出國旅遊的消費者，在喜愛高額海外消費的現金回饋之外，也有潛在哩程需求。透過本次產品升級，卡友可自由運用現金、哩程兩種回饋，匯豐現金回饋御璽卡將更貼近卡友需求。

匯豐現金回饋御璽卡權益升級後，卡友除了高額現金回饋，可以設定自動折抵下期帳單金額，更可將回饋金累積，日後需要時一次折抵帳單金額或彈性兌換航空哩程，且沒有最低兌換門檻限制，不用擔心哩程被浪費。

(中國時報)

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