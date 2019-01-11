去年超徵888億 營所稅占3成

2018年稅收增額前五名

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中國時報
／台北報導

稅收超徵引發宅神朱學恆、財政部「大腦」論戰，戰火持續延燒，不過，昨日財政部公布最新數據，2018年全國總稅收2兆3672億元，超徵698億，若加計粗估海關代徵等遞延金額190億，超徵總額高達888億，貢獻最多前三名分別為營所稅、營業稅及貨物稅，其中營所稅超徵數便占超徵總額逾3成。

值得注意的是，2018年營所稅額較去年增加621億元，年增1.3％，是今年稅收增加最大貢獻者，之所以稅收增加，主要是營所稅從2018年度起營所稅率由17％調高為20％，致營所稅收大幅增加。不過，財政部的解釋是受惠於經濟成長。

財政部統計處副陳玉豐表示，受惠2017年經濟成長率3.08％，與經濟有關的營所稅、營業稅、綜所稅、證交稅等都大幅成長，統計2018年全年稅收來到2兆3672億元，續創歷史新高，較預算數超徵698億。

陳玉豐指出，去年稅收刷新歷史紀錄的稅目高達7項，包括營業稅、營所稅、綜所稅、使用牌照稅、房屋稅、菸酒稅與關稅，其中以配合長照政策調增稅額的菸酒稅增幅最大，年增37.6%。

增幅名列亞軍的為營所稅與證交稅，增幅都在12.3％，去年台股創下史上最長萬點行情，10月前表現不錯，成交量明顯增加，也帶動去年證交稅突破千億元，創8年來新高，但因11、12月台股連年重挫，稅收並未寫下歷史紀錄。

(中國時報)

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