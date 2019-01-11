貿易談判聲明 陸美各守底線

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中國時報
／北京報導

陸美雙方10日先後發布貿易磋商成果，但雙方各吹各的調。大陸商務部沒說達成了哪些共識，但強調「為解決彼此關切問題奠定了基礎」。大陸學者盛九元表示，雙方在少數領域仍堅守底線不肯讓步。例如美方攻擊大陸的「中國製造2025」計畫，不滿大陸對產業補貼，但產業升級是大陸國策，不可能輕易讓步。

陸美9日中午結束貿易磋商，外界苦等一晚後，大陸商務部10日上午8時在官網貼出聲明，指雙方「積極落實兩國元首重要共識，就共同關注的貿易問題和結構性問題進行了廣泛、深入、細緻的交流，增進了相互理解。為解決彼此關切問題奠定了基礎，雙方同意繼續保持密切聯繫。」；不過美國貿易代表處9日的聲明則指出，這一輪談判焦點放在實現兩國貿易關係的「公平、互惠和平衡」，點出多項美方要求大陸進行結構性改革的領域，包括強迫技術轉移、智慧財產權保護、非關稅貿易壁壘、網路入侵及貿易機密的竊取等。

為何磋商延後半天？大陸商務部新聞發言人高峰10日在新聞發布會上表示，「時間長，說明雙方對磋商的態度是嚴肅、認真和坦誠的。雙方都在朝著落實兩國元首重要共識的方向而努力。」

劉鶴現身 顯示陸方重視

陸媒分析，談判有幾個細節值得注意，一是談判由兩天延長到兩天半，說明雙方都積極想達成協議；二是本為副部級的談判，大陸副總理劉鶴突然現身會場，反映的是陸方對談判的重視和誠意。

對照陸方和美方的聲明，雙方各說各話、沒有交集。上海社會科學院世界經濟研究所研究員盛九元認為，雙方在大部分議題上有共識，在少數領域仍堅守底線不肯讓步。

盛九元表示，根據美方說法，大陸承諾採購大量美國農產品、能源、製造業商品及其他產品與服務，由此可見，「陸方要求美方解禁出口高科技產品到大陸，美方仍未答應」。

此外，美國對「中國製造2025」計畫仍有意見，不滿大陸對產業補貼，但盛九元強調，產業升級是大陸國策，不可能輕易讓步。

下輪談判 雙方都感樂觀

不過，盛九元樂觀表示，雙方也沒把話說死，大陸商務部說，「為解決彼此關切問題奠定了基礎，雙方同意繼續保持密切聯繫。」美國總統川普日前也發推特「與中國的談判進展順利」，顯示雙方高層都有意願解決問題，對於下一輪的談判感到樂觀，可望繼續縮小雙方的認知差距。

(中國時報)

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