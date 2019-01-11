美歐日會談聲明 劍指大陸

2019年01月11日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸談判落幕，美歐日三邊貿易會談9日接力上場。會後三方聯合聲明指出，欲解決「第三國非市場導向政策」引致不公平貿易、工業補貼、強制技術轉移，以致破壞國際貿易運作等問題，顯然把矛頭指向大陸。

歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆、日本經濟產業大臣世耕弘成與美國貿易代表萊海澤9日在華府會談。相對於美陸會談後各自發表聲明新聞稿，美歐日代表則發表三方會議聯合聲明。

聲明指出，第三國的非市場導向政策和做法，為他們的勞工和企業創造不公平的競爭條件，阻礙創新技術的開發和使用，並破壞國際貿易正常運作，鑽現有規則的漏洞。三方代表就共同目標進行討論，尋求解決上述問題。

聲明中雖未明示「第三國」身分，但顯然意指大陸。日本共同網報導，會談還考慮到大陸的不公平貿易，商討其產業補貼與強制技術轉移等問題。

聲明亦指出，關於非市場化政策和做法的問題，歐美日代表就市場導向應是公平相互達成共識。他們承諾繼續共同努力，以維持現有世貿組織紀律的有效性。

關於工業補貼，三方指示其工作人員在春季之前完成該領域的三邊文本工作，以便在此之後酌情與其他主要的WTO成員進行接觸。

在強制技術轉讓領域，三方同意就執法制定新規則，基於國家安全目的和出口管制在投資審查方面進行合作，並在春季之前進一步評估。

此外，歐美日代表重申合作促進數位貿易和數位經濟增長以及透過促進數據安全改善商業環境的重要性。

在三方會議前，世耕與馬姆斯特羅姆進行會談，就2月生效的《日歐經濟夥伴關係協定》（EPA）強調，「在保護主義潮流擴大的情況下，該協定向世界發出強有力的訊息」。

(中國時報)