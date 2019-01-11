半島和平國際共識 習願回訪北韓

2019年01月11日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 陳柏廷、／綜合報導

北韓領導人金正恩10日結束訪問北京行程返回平壤，此次「習金會」上，大陸國家主席習近平表示，支持北韓方繼續堅持半島無核化方向、與美國舉行首腦會晤取得成果，並表明，半島和平對話大勢已成，談下去已成國際共識，為政治解決半島問題迎來難得歷史機遇。

值得一提的是，朝中社報導，金正恩邀請習近平訪問北韓，習近平已經接受邀請。針對習近平何時訪問北韓，大陸外交部發言人陸慷僅稱，兩國間有著高層互訪傳統，大陸願同北韓方面加強高層交往，擴大交流合作；如果有這方面的消息，會及時發布。

大陸新華社昨日公布「習金會」通稿。談及半島形勢，習近平積極評價北韓為維護半島和平穩定、推動實現半島無核化改採取的積極舉措。「半島和平對話的大勢已經形成，談下去並談出成果成為國際社會普遍期待和共識，政治解決半島問題面臨難得的歷史機遇。」

習近平強調，陸方支持北韓繼續堅持半島無核化方向，也支持北韓與美國舉行首腦會晤並取得成果，支持有關方通過對話解決各自合理關切。

金正恩表明，去年朝鮮半島形勢出現緩和，陸方發揮重要作用有目共睹，高度讚賞並誠摯感謝；將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為北韓與美國領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。希望有關方重視並積極回應北韓合理關切，共同推動半島問題得到全面解決。

金正恩還說，他過去不到一年時間裡4次訪問大陸，對大陸經濟社會發展印象深刻，認為大陸發展經驗十分寶貴，希望多到大陸實地考察交流。金正恩一行9日參訪北京同仁堂亦莊分廠，實地考察有關傳統工藝及現代化中藥加工生產線。

不過，朝中社報導所提，金正恩邀請習近平訪問北韓一事，並未見諸新華社報導；倘若成行，這將是習近平自2012年上任後，首次赴平壤訪問，但報導並未提及訪問日期。事實上，去年3月金正恩首次以領導人身分訪問北京時，就曾邀習回訪平壤。

大陸國務院參事時殷弘受訪分析，陸朝關係穩固，在朝鮮半島問題上，大陸發揮次要作用。他認為，要有效推進解決半島問題，美國總統川普不能光是要求北韓付出，美國卻不做任何努力，甚至錯誤指責大陸從中搞鬼。

(中國時報)